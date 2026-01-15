Trampa uzvedība uz skatuves izraisījusi pirmās lēdijas dusmas - vai Melānija patiešām nevar paciest to?
Politiķi un viņu uzvedība bieži vien ir tiešā sabiedrības uzmanībā, un pat šķietami nevainīgas darbības var radīt plašu rezonansi. ASV prezidenta Donalda Trampa ekstravagantā uzvedība uz skatuves ne reizi vien radījusi rezonansi, taču kāds ir pirmās lēdijas Melānijas Trampas viedoklis par to?
Runājot ar republikāņiem Kenediju centrā, Tramps uzsāka savu transpersonas sportista svaru celšanas imitāciju – kuru viņš ir izpildījis vairāk nekā vienu reizi oficiālas uzrunas laikā. Pirms sākt imitāciju, Tramps norādīja, ka pirmajai lēdijai ļoti nepatīk šis žests, jo viņa to uzskata par "briesmīgu" un neprofesionālu.
Tramps sāka kustināt rokas tā, kā viņš iedomājās, ka to darītu transsportists, un tad apstājās, pievienojot: "Starp citu, mana sieva ienīst, kad es to daru. Jūs zināt, viņa ir ļoti eleganta persona. Viņa teica: “Tas ir tik neprezidentāli.” Es atbildēju: “Bet es kļuvu par prezidentu.” Viņai nepatīk, kad es dejoju," sacīja Tramps.
@pinknews US president Donald Trump has once again mocked transgender athletes by performing a grotesque impression during a speech in which he also referenced Algerian boxer Imane Khelif, who is not trans. Trump, whose first year of his second term in office has seen him and his administration consistently attack the trans community, made the comments during a speech to Republican members during the House GOP’s annual retreat on Tuesday (6 January). In a bizarre, rambling speech where his words would trail off and seemingly contradict one another, Trump performed an exaggerated impression of contenders in a weightlifting contest. Firstly, he pretended to be a cis female athlete who struggled to lift the weight, using over-the-top grunting and groaning to showcase the effort he believed women have to go through to lift something heavy. “Drops the thing, walks off the stage crying. Her mother’s crying, her father’s crying,” he states. He then went on to impersonate a trans women in the same weightlifting competition, who he portrayed as lifting the weight with no effort at all. Click the link to read more. #donaldtrump #uspolitics #transrights #weightlifting #lgbtqia ♬ original sound - PinkNews 🏳️🌈🏳️⚧️
Tad viņš pastāstīja publikai, ka Melānija viņam teikusi: "Vai tu vari iedomāties, ka Franklins Rūzvelts dejotu?" uz ko viņš atbildēja: "Ir ilga vēsture, ko varbūt viņa nezina. Jo viņš bija elegants cilvēks. Pat kā demokrāts, vai ne? Jūs zināt, viņš bija diezgan elegants. Bet viņš nedarītu šo," viņš teica, paceļot abas rokas gaisā. "Bet arī ne daudzi citi."
Prezidents to pašu imitāciju veica 2025. gada maijā, uzrunājot Alabamas universitātes absolventus – un līdzīgi norādīja, ka Melānija nebūs laimīga, ka viņš to dara.
Tramps sacīja, ka pirmā lēdija "ļoti apvainojas, kad es to daru", jo "tas nav prezidentāli". Kad viņš jautāja studentiem, vai viņam vajadzētu veikt imitāciju, auditorija skaļi gavilēja, un Tramps atbildēja: "Labi, esmu problēmās, kad atgriezīšos mājās. Bet tas nekas, ko nu – esmu bijis daudzās problēmās iepriekš."
Šādi priekšnesumi ir kļuvuši par ierastu daļu no Trampa politiskajām uzrunām. 2024. gada oktobrī Tramps dejoja un šūpojās uz skatuves 39 minūtes, pēc tam, kad viņš atteicās atbildēt uz jautājumiem no auditorijas. Šajā uzstāšanās laikā, pēc divām "Ave Maria" atskaņošanas reizēm, Tramps pieprasīja The Village People dziesmu "Y.M.C.A.", kas ir viena no viņa iecienītākajām.