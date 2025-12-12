"Kā sitiens pa seju!" Melānijas Trampas "cēlais žests" Amerikā izpelnās skarbu kritiku
Jauna rokassoma, kuru reklamē ASV pirmā lēdija Melānija Trampa, palīdz vākt līdzekļus jauniešiem no audžuģimenēm. Daži šādu ASV pirmās lēdijas labdarības žestu uzskata par lielisku - izņemot vienu niansi, - lielākā daļa amerikāņu šādu somu nevar atļauties...
Kad Melānija paziņoja, ka 20% ieņēmumu no 2800 dolāru vērtās somas tiks novirzīti viņas iniciatīvai "Fostering the Future", daļa prezidenta Donalda Trampa atbalstītāju par to priecājās, taču daudzi sāka apšaubīt, kam šī soma vispār ir domāta, jo tās cena šķiet daudz augstāka par vidējā amerikāņa iespējām.
Aldo Gucci mazmeita Aleksandra par sadarbību paziņoja platformā "X". "Unity Bag" sevī nes klusas cerības un kopīgas vīzijas vēstījumu: ka mums jāapvienojas - vienotībā mūsu bērnu labā - lai viņus aizsargātu un paceltu pretī gaišākai nākotnei," viņa rakstīja soctīklā "X". "No katras "Unity Bag" somas ieņēmumiem 20% tiek ziedoti iniciatīvai "Fostering the Future", atbalstot audžuģimeņu bērnus."
Paziņojumā viņa izteica apbrīnu par Melāniju. "Šis veltījums "Fostering the Future" ir viss, par ko AGCF iestājas. Atdot sabiedrībai, lai aizsargātu un stiprinātu ievainojamus bērnus - tā ir visaugstākā greznības forma; tā ir mūsu zīmola būtība un pastāvēšanas iemesls," sacīja Aleksandra. "Es vienmēr esmu apbrīnojusi Melānijas Trampas kluso, bet nelokāmo atdevi bērniem - īpaši audžuģimeņu jauniešiem, kuri tik bieži tiek ignorēti. Viņas vīzija iniciatīvai "Fostering the Future" ir patiesi iedvesmojoša, un man ir ārkārtīgs gods atbalstīt viņas darbu."
Daloties ar Aleksandras ierakstu par "Unity Bag", Melānija piebilda: "Paldies, Alexandra, ka radīji tik skaisti nozīmīgo UNITY rokassomu. Tavs atbalsts "Fostering the Future" maina dzīves - sniedzot audžuģimeņu jauniešiem iespēju studēt, kas galu galā nodrošina darba drošību un finansiālu patstāvību."
Un, lai gan daži cilvēki atzina, ka viņiem patīk sadarbības ideja un somas dizains šķiet izcils, citi bija skeptiski dažādu iemeslu dēļ. Daļa kritiķu netic, ka luksusa rokassomu pārdošana būtiski palīdzēs audžubērniem. Turklāt citi norādīja, ka ziedoti tiek tikai 20% ieņēmumu. "Ceru, ka saprotat - jūs runājat ar ļoti noteiktu auditoriju, kas var atļauties somu par 3000 dolāriem," rakstīja kāds komentētājs. "Un tikai 20% nonāk labdarībai?"
Thank you, Alexandra Gucci @guccizarini for creating the beautifully important UNITY handbag.— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 8, 2025
Your support of Fostering the Future is transforming lives - giving foster youth access to college, eventually leading to job security and financial independence. https://t.co/nLZKFGt3dK
Kāds cits piebilda: "Pieņemu, ka jūs publiskosiet visus finanšu pārskatus, kas precīzi parāda, cik daudz naudas no šīs absurdās somas un jūsu "Fostering labdarības" patiesībā nonāk pie audžubērniem. Bet es īpaši necerēšu."
"Nekas tā nepalīdz bērniem kā dizaineru rokassoma," kāds sarkastiski piebilda.
Daži izteica uzskatu, ka Trampa "vispār nesaprot, kā dzīvo vidusmēra amerikāņi". Pat tie daži, kuri somu novērtēja, uzsvēra šo aspektu. "Es to absolūti mīlu, bet nekad nevarēšu iegūt," komentēja viens. "2800 dolāru ir divu mēnešu īre. Man patīk, ka augstākā sabiedrība to var atļauties, bet ne vidusmēra amerikāņi."
Vēl kāds, kuram soma patika, bija kritiskāks: "Žēl, ka jūs nesadarbojāties ar zīmolu, ko lielākā daļa amerikāņu sieviešu var atļauties." Kāds cits lūdza Melāniju nākamreiz apsvērt pieejamāku sadarbību.
"Es vēlētos iegādāties somu un atbalstīt "Fostering Our Future", bet lielākā daļa sieviešu/māmiņu šo somu nevar atļautie. Vai varētu izveidot tādu, ko varētu nopirkt daudz vairāk cilvēku?"