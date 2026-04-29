Karalis Čārlzs ar vēsturisku dzēlienu pavelk uz zoba Trampu
Karalis Čārlzs III otrdien Baltā nama vakariņās pasniedza vieglu, bet asprātīgu vēstures stundu, rotaļīgi pavelkot uz zoba ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Šī apmaiņa notika laikā, kad abi līderi uzsvēra silto toni Lielbritānijas un ASV “īpašajās attiecībās”, lai gan fonā saglabājās spriedze saistībā ar karu Irānā. Britu monarhs izmantoja brīdi, lai atsauktos uz Trampa iepriekšējiem izteikumiem par Eiropas sabiedrotajiem un aizsardzības tēriņiem.
“Jūs nesen komentējāt, prezidenta kungs, ka, ja nebūtu Savienoto Valstu, Eiropas valstis runātu vāciski. Atļaušos teikt — ja nebūtu mūsu, jūs runātu franciski,” sacīja karalis Čārlzs, izraisot skaļus smieklus zālē.
Viņš atsaucās uz koloniālā laikmeta sāncensību starp Lielbritāniju un Franciju Ziemeļamerikā — ilgi pirms ASV neatkarības iegūšanas, kad abas lielvaras cīnījās par teritoriālo ietekmi kontinentā.
Šis joks vienlaikus bija arī atsauce uz Trampa izteikumiem Pasaules ekonomikas foruma ikgadējā sanāksmē janvārī, kur viņš sacīja, ka bez ASV iesaistes Otrajā pasaules karā eiropieši runātu “vāciski un mazliet japāniski”.
Čārlzs turpināja ar vairākiem pašironiskiem jokiem, tostarp pieminot britu karaspēka veikto Baltā nama daļēju nodedzināšanu Vašingtonas dedzināšanas laikā 1814. gadā. “Mēs, briti, protams, arī paši reiz mēģinājām veikt Baltā nama nekustamā īpašuma pārbūvi,” viņš sacīja, izraisot viesu smieklus.
Viņš arī pajokoja, ka vakars esot “ļoti ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar Bostonas tējas dzeršanu”, atsaucoties uz vēsturisko protestu pret britu nodokļiem.
Tramps, kurš pazīstams ar savu apbrīnu pret britu karalisko ģimeni, atbildēja ar sev raksturīgu humoru, galvenokārt vērstu uz iekšpolitiku. Viņš apsveica karali ar iepriekš teikto uzrunu Kongresā, jokojot: “Viņš lika demokrātiem piecelties — man tas nekad nav izdevies.”
Pirms vakariņām karalis Čārlzs uzstājās ASV Kongresa abu palātu kopsēdē ar stand-up stilā veidotu uzrunu, apvienojot humoru ar pārdomām par britu un amerikāņu attiecībām. Karalis citēja Oskara Vailda slaveno asprātību par ASV un Lielbritāniju kā divām valstīm, kuras šķir kopīga valoda, uzsverot sirsnīgās, bet atšķirīgās nianses amerikāņu un britu angļu valodā.
Viņš turpināja: “Šī ir pilsēta, kas simbolizē posmu mūsu kopīgajā vēsturē — jeb to, ko Čārlzs Dikenss varbūt būtu nosaucis par “Divu Džordžu stāstu”,” pēc kā zālē atskanēja smiekli.
Citā brīdī karalis pajautāja auditorijai, vai kāds brīvprātīgi vēlētos uzņemties deputāta lomu, kurš tradicionāli tiek turēts kā “ķīlnieks” Bekingemas pilī parlamenta atklāšanas ceremonijas laikā. “Mūsdienās mēs par savu “viesi” rūpējamies diezgan labi — tik labi, ka viņi bieži nemaz nevēlas doties prom,” viņš jokoja.
Karalis pēc tam piebilda, ka viņš ASV nav ieradies “kā daļa no kāda viltīga atkāpšanās manevra”. Viņš sacīja: “Karalis Džordžs nekad nespēra kāju Amerikā, un, lūdzu, esiet droši — es neesmu šeit kā daļa no kāda viltīga pretuzbrukuma.”
Vēlāk viņš piebilda: “Dibinātāji bija drosmīgi un izdomas bagāti dumpinieki ar mērķi.” Zālē atkal skanot smiekliem, viņš turpināja: “Pirms 250 gadiem — jeb, kā mēs sakām Apvienotajā Karalistē, “tikai nesen” — viņi pasludināja neatkarību.”
Britu karalis atzīmēja ASV neatkarības no Lielbritānijas 250. gadadienu, paužot pateicību, ka abas valstis ir apvienojušās, lai izveidotu “vienu no nozīmīgākajām aliansēm cilvēces vēsturē”, vienlaikus mudinot “nepakļauties skaļajiem aicinājumiem kļūt arvien noslēgtākiem”.
Uzrunājot ASV Kongresa kopsēdi, Čārlzs vairākkārt uzsvēra vēsturiskās un kultūras saites, kas, viņaprāt, nostiprinājušas abu valstu attiecības.
Karalis Čārlzs III un Kamilla viesojas ASV pirmo reizi kopš vēsturiskas pauzes
Karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla ieradušies Amerikas Savienotajās Valstīs, uzsākot četru dienu oficiālo vizīti. Šī ir pirmā britu monarha ...