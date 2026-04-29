“Šis ir visgrūtākais ziņojums” - pēc gandrīz 18 gadiem Rīgā slēdz leģendāru vīna vietu
Pēc gandrīz 18 gadiem Rīgas centrā beidzas kāds labi zināms stāsts — durvis slēdz “Vīna studija Antonijas”.
“Šis, laikam, ir visgrūtākais ziņojums, kādu mums jebkad ir nācies rakstīt. Gandrīz 18 gadu garumā mēs kopā ar jums veidojām šīs vietas vēsturi, padarot to par patiesi leģendāru vietu Rīgā. Gandrīz divas desmitgades šīs sienas ir bijušas liecinieces tūkstošiem jūsu stāstu, pirmajiem randiņiem, darījumu tikšanām, ģimenes svētkiem, jautrām kompānijām un klusiem vakariem pie vīna glāzes. Šeit dzima draudzības un radās idejas. Mēs atceramies, kā jūs pie mums nācāt jauni, bet pēc tam vedāt jau savus bērnus. Kopā ar jums mēs augām, mainījāmies, mācījāmies jauno, bet nemainīga palika tikai mūsu uzticība darbam un jūsu mīlestība. Tāpēc mums ir īpaši sāpīgi paziņot, ka mūsu ceļojums Antonijas ielā noslēdzas. Diemžēl mēs aizejam ne pēc savas gribas – tā sakrita ārējie apstākļi, kas nebija atkarīgi no mums. Mēs darījām visu iespējamo un neiespējamo, lai paliktu, bet, diemžēl...,” pausts paziņojumā uzņēmuma sociālajā tīklos.
“Taču leģendas nepazūd bez pēdām. Šī vieta paliks mūsu un, mēs ceram, arī jūsu sirdīs uz visiem laikiem. Tomēr tas nav gals. Mēs neatsveicināmies uz visiem laikiem. Mēs aizveram vienu nodaļu, bet jau rakstām nākamo. Mūsu pieredze, mūsu komanda un mūsu kaisle uz vīndarīšanu paliek ar mums. Un mēs noteikti atgriezīsimies jaunā, vēl labākā vietā,” norāda uzņēmuma pārstāvji.
Vīna veikala atvadu pasākums notiks sestdien, 2. maijā.
“Mēs būsim bezgala laimīgi redzēt katru no jums šajā vakarā. Dosimies kopā pielikt skaistu punktu šai leģendārajai mūsu dzīves nodaļai un iedzersim par jaunu sākumu.”