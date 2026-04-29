Viljamam un Katrīnai - kāzu 15. gadadiena! Princis sniedz retu komentāru par attiecībām
Pirms 15. kāzu gadadienas, ko atzīmē šodien, Velsas princis Viljams padalījās ar retām atmiņām par "jautrajiem" agrīnajiem gadiem kopā ar princesi Ketrīnu.
Velsas princis Viljams otrdien mēroja ceļu uz Ziemeļvelsu, kur viņš pavadīja pirmos trīs laulības gadus kopā ar Keitu Midltoni. Princis pieminēja šos gadus savas vizītes laikā, kas zīmīgi notika tieši pirms kāzu gadadienas. 43 gadus vecais Viljams tikās ar Karaliskajos gaisa spēkos dienošajiem karavīriem un atzinās, ka viņam “ļoti paticis” Ziemeļvelsā pavadītais laiks.
Viljams kalpoja kā Karalisko gaisa spēku glābšanas un izpētes pilots “Holyhead” bāzē no 2010. līdz 2013. gadam. Viņš ar Keitu Midltoni apprecējās 2011. gada 29. aprīlī un pēc kāzām jaunais pāris dzīvoja kopā Velsā.
Sarunājoties ar karavīriem bāzē, kas tika atklāta 1941. gada februārī, Viljams atzinās, ka laulības pirmie gadi, kas pavadīti šeit Velsā bijuši “ļoti jautri”. "Man ļoti patika šeit. Bija ļoti jautri," viņš sacīja un tad piebilda. "Jūsu laiks šeit paskries ātri, tā ir patiesība. Jūs atskatīsieties ar labām atmiņām. Man pietrūkst šī laika. Pietrūkst šī darba, pietrūkst komandas sajūtas."
Gaišas atmiņas
Vizītes laikā otrdien Viljams satika savus bijušos kolēģus, tostarp pilotu instruktoru Braienu Villsu un galveno instruktoru Endiju Bačeloru, ar kuriem runāja par savu lidošanas kvalifikācijas saglabāšanu. Villss pēc tam atzina: "Viņš teica, ka būtu gatavs atgriezties un darīt to atkal."
Tērpies Karalisko gaisa spēku kamuflāžas formā nākamais karalis atgriezās gaisa bāzē, lai atzīmētu tās 85. gadadienu kā Karalisko gaisa spēku goda komandieris. Pēc tam viņš pasniedza Velsas prinča balvu, kas katru gadu tiek piešķirta labākajam lidojumu instruktoram.
Vizītes laiks un vieta bija īpaši nozīmīgi, jo Ziemeļvelsa bija pirmā vieta, kur Viljams ar Ketrīnu dzīvoja kā laulāts pāris, mitinoties četru guļamistabu lauku mājā.
Ketrīna iepriekš atzinusi, ka pirmie trīs gadi viņu laulībā bija "tik īpašs laiks". Tas iezīmēja viņu kopdzīves sākumu un veidoja neaizmirstamu pamatu viņu attiecībām.
15 kopdzīves gadi
Iespējams, tā nav sagadīšanās, ka Viljams izvēlējās atgriezties šajā nozīmīgajā vietā tieši pirms viņu kāzu gadadienas. Trešdien, 29. aprīlī, aprit 15 gadi kopš viņi ar Ketrīnu teica viens otram jāvārdu Vestminsteras abatijā Londonā.
Karaliskās kāzas: tā precējās hercogiene Ketrīna un princis Viljams 2011. gada aprīlī
2011. gada 29. aprīlī visa Lielbritānija svinēja gadsimta notikumu - prinča Viljama kāzas ar viņa līgavu Keitu Midltoni.
"Viņi ir lielisks piemērs laimīgai ģimenei," izteicies viens no pāra draugiem, kurš sarunājās ar žurnāla “Hello!” karaļnama apskatnieci Emīliju Nešu. "Viljams vienmēr ir vēlējies sasniegt šo mērķi. Arī Keita nāk no gandrīz idilliskas ģimenes, viņai ir brīnišķīgi vecāki un ciešas attiecības ar brāli un māsu.”