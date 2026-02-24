"Vizuāla katastrofa!" Melānijas tērps šokē cilvēkus. Kādam pat palicis slikti, uz to skatoties
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa vienmēr ir spējusi pārsteigt cilvēkus ar saviem tērpiem. Šoreiz gan tērps, kurā viņa apmeklēja pasākumu Vašingtonā, daudziem nepatika.
22. februārī ASV prezidents Donalds Tramps un Melānija Trampa rīkoja ikgadējās vakariņas gubernatoriem Baltajā namā. Tas ir "Black Tie" pasākums, un, protams, visu acis bija pievērstas tam, ko tad pirmā lēdija būs izvēlējusies uzvilkt. Daudzi nebija gaidījuši, ka Melānija uzvilks sudrabainas bikses. Kā vēsta "Daily Mail", tās ir 2395 dolāru (aptuveni 1989 eiro) vērtas "Dolce & Gabbana" bikses.
55 gadus vecā Melānija biksēm pieskaņoja tā paša zīmola melnu elegantu blūzi. Blūzes cena, kā lēsts, ir 2245 dolāri (aptuveni 1865 eiro). Lai papildinātu savu drosmīgo tēlu, Melānija izvēlējās sudrabainas, metāliska spīduma augstpapēžu "Christian Louboutin" kurpes un lielus dimanta auskarus. Tikmēr prezidents Tramps (79) bija ģērbies melnā smokingā ar melnu tauriņu.
Uz "Black Tie" pasākumiem parasti tiek sagaidīts, ka sievietes ierodas vakarkleitā garumā līdz grīdai, norāda "Vogue". Melānijas sudrabainās bikses daudzus samulsināja. Ir tādi, kuriem tērps ļoti patīk, savukārt citiem tas šķiet nepiemērots. Sociālajos tīklos cilvēki aktīvi pauduši savu viedokli.
Daudzi nosaukuši Melānijas tērpu par "vizuālu katastrofu" (visual mess), pat izmantojot vemjošo emocijzīmi, lai pastiprinātu savu nepatiku pret pirmās lēdijas izskatu.
Visual mess! Internet cringes over Melania’s outfit at formal White House dinner 🤮🤮🤮 https://t.co/yGVJZsLjAQ— Boston Strong (@therealpuzzo) February 22, 2026
Vēl citi norādījuši, ka bikses izskatās pēc "folija biksēm". Kāda lietotāja, "Pamela Jones", jautā: "Kas par biksēm, Melānij? Dodies uz kokteiļballīti?"
What's with the PANTS Melania? Going to a cocktail party?— pamela jones (@hudsonbremner) February 22, 2026
Tiek arī minēts, ka varbūt viņa sajaukusi pasākumu un grasījusies doties uz diskotēku, kā arī norādīja, ka viņa ir ģērbusies kā pamatskolas skolotāja. Kopumā vairākums norāda, ka tērps vienkārši nav bijis piemērots šādam pasākumam.
Tomēr ir arī tikpat daudzi, kuri aizstāv pirmās lēdijas izvēli, norādot, ka nesaredz neko sliktu viņas tērpā, un raksta, ka tas ir elegants un iespaidīgs. Lietotāja "Anita Tate" vēsta: "Melānija ir unikāla personība! Viņa valkā to, ko vēlas, un viņai patīk tas, kas patīk. Viņa neģērbjas, lai iespaidotu citus, bet gan lai izpaustu sevi. Manuprāt, viņa izskatās brīnišķīgi un nevarētu izskatīties slikti, pat ja gribētu!"
Melania is her own unique person! She wears what she wants to wear and likes what she likes. She is not dressing to impress, but rather to express herself. I think she looks wonderful and couldn't look bad if she tried!!!— Anita Tate (@atpoem2009) February 23, 2026