Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.
Šodien 10:45
Liene Dambiņa pēc 20 darba gadiem paziņo par aiziešanu no Bērnu slimnīcas fonda vadītājas amata
Pēc 20 gadiem Bērnu slimnīcas fonda vadībā Liene Dambiņa paziņojusi par aiziešanu no amata, atzīstot, ka fondam šobrīd klājas ļoti labi, un viņa ir pateicīga par laiku, kuru pavadījusi šajā amatā. Latvijas Televīzijai Dambiņa norādījusi, ka fondam ir daudz ziedotāju un vērienīgu projektu, kas ļauj viņai aiziet no šī amata ar sajūtu par veiksmīgi paveikto darbu.
Bērnu slimnīcas fonds šogad atzīmē 25 gadu jubileju, un šī laika posmā fonds ir piesaistījis 37,2 miljonus eiro ziedojumos, kas ļāvuši īstenot vairākus simtus ar bērnu veselību saistītu projektu. Fonds ir palīdzējis bērniem un viņu ģimenēm gan ārstēšanās laikā Bērnu slimnīcā, gan rehabilitācijas periodā.
Pēdējo piecu gadu laikā palīdzību saņēmuši 4540 bērni. Pagājušajā gadā fonds piesaistīja līdz šim lielākos ziedojumus vēsturē, 10,3 miljonus eiro. No tiem 5,7 miljoni eiro tika novirzīti Veselības aprūpes attīstības centra izveidei, bet 313 236 eiro veidoja biedrību ziedojumi, liecina LSM.lv informācija.