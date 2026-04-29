"Mana sapņu loma ir nospēlēt spēcīgu sievieti," - dziedātāja un aktrise Kristīna Zaharova par profesijām un valodām
Kristīna Zaharova Latvijas publikai gadiem ilgi bijusi zināma kā dziedātāja, taču jau kopš 2019. gada viņa ir Daugavpils teātra aktrise un tagad spēlē vienu no galvenajām lomām pašmāju seriālā "Mīļākās". Par dažādām profesijām un vairākām valodām savā dzīvē viņa stāsta žurnālam "Kas Jauns".
Lai apgūtu aktiermākslu, Kristīna devās uz Maskavu, kur studēja teātra mākslas universitātes GITIS estrādes fakultātē. Studijas bijušas ļoti intensīvas. Kristīna pati saka – laba dziedātāja būtībā jau ir aktrise, tāpēc šī nav krasa profesijas maiņa. Tomēr darbs dramatiskajā teātrī prasījis apgūt arī ko pilnīgi jaunu. “Lielākais izaicinājums bija iemācīties būt “kailai” uz skatuves. Tādā nozīmē, ka nav mūzikas, kas tevi pavada dziesmā. Dramatiskajā teātrī kino esi tu, partneris un teksts, kura “komponists” esi tu. Tu radi to “melodiju”, ko uztvers skatītājs.”
Žonglē ar valodām
Kristīna nāk no ģimenes ar daudzveidīgām saknēm. “Mūsu ģimenē ir dažādas asinis – krievi, poļi, latvieši, ebreji, ukraiņi. Šīs ir tikai man zināmās,” viņa stāsta. Jau kādu laiku Kristīna domā par ģenētiskās izcelsmes testu, jo daudzi draugi un paziņas, kas to veikuši, esot sajūsmā. Runājot par ģimeni, kurā viņa uzauga, Kristīna īpaši atceras vectēvu. “Viņš bija ļoti uzņēmīgs, entuziasma pilns. Mums 90. gados bija savs ģimenes uzņēmums Alūksnē – maza degvielas uzpildes stacija, kas tika nosaukta manā vārdā.” Ģimenes daudzveidīgās saknes noteikušas arī valodu daudzumu Kristīnas dzīvē. Viņa atzīst, kā ikdienā vairāk iznāk lietot krievu valodu, arī viņas sociālie tīkli ir krievu valodā, taču ikdienā Kristīna brīvi runā arī latviski. “Mana dzimtā valoda ir krievu, un ikdienā biežāk runāju krieviski, taču viegli pāreju un žonglēju gan ar latviešu, gan ar krievu valodu,” viņa skaidro. Šī valodu elastība palīdzot arī profesionālajā darbā – gan teātrī, gan koncertos.
Pagrieziena punkts – brauciens uz Daugavpili
Maskavā Kristīna nodzīvoja septiņus gadus un sajuta, ka laiks pārmaiņām. “Bija jūtama arī iekšēja izdegšana birokrātisko jautājumu dēļ. Kā jau ārzemniecei Maskavā.” Pēc atgriešanās Latvijā viņa sākumā dzīvoja Rīgā un piedalījās muzikālos projektos. Izšķirošs brīdis bijis brauciens uz Daugavpili. Operdziedātāja Ilona Bagele viņu uzaicinājusi noskatīties izrādi "Misters Ikss", kurā pati piedalījās. “Es biju sajūsmā! Jo redzēju uz skatuves Maskavas līmeņa uzvedumu. Un skatoties dažbrīd pat aizmirsu, kur es īsti esmu – vai tiešām Daugavpilī, nevis Maskavā?” Pēc izrādes Ilona iepazīstināja Kristīnu ar Daugavpils teātra direktoru Oļegu Šapošņikovu. “No 2017. gada beigām ar Jaungada koncertu sākās mana sadarbība ar Daugavpils teātri, bet kopš 2019. gada esmu teātra štatā.”
Sapņu loma
Kristīna atzīst, ka viņai ļoti patīk būt daudzveidīgai, un dziedātājas rūdījums aktiermākslā tikai palīdz. Taču vispiepildītāk viņa jūtas mūziklā, kur “ir gan jādzied, gan jāveido tēls, jāspēlē un jādejo”. Par īpašu pieredzi kļuvis seriāls "Mīļākās".
Kristīna saka paldies tā režisoram Didzim Eglītim, kas palīdzējis tikt pāri pirmajam satraukumam, atrodot īsto atslēgu. Runājot par darbu Daugavpils teātrī, Zaharova ar smaidu saka: “Aicinu atbraukt pie mums uz Daugavpils teātri. Nesen mums bija pirmizrāde mūziklam "Agrā rūsa". Viena no teātra pērlēm, manuprāt, ir arī mūzikls "Džeina Eira".” Viņa atklāj arī savus radošos sapņus: “Mana sapņu loma ir nospēlēt spēcīgu sievieti – līderi, revolucionāri, kas gribēja mainīt pasauli.”