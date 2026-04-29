Slimnīcā nonācis šogad pirmais smagi saindējies sēņotājs
Ar pirmo pavasara sēņu ievākšanas vilni pie Latvijas Toksikoloģijas un sepses centra nonācis pacients, kurš smagi saindējies ar bisītēm, kas kļūdaini tika uzskatītas par ēdamām sēnēm. Sēņotājs, kurš bija apēdis bisītes, piedzīvoja smagus simptomus – vemšanu, caureju, aknu un nieru bojājumus, kā arī apziņas traucējumus. Pateicoties ātrai medicīniskai palīdzībai, pacients izdzīvoja, taču, kā uzsver mediķi, ja palīdzība būtu kavējusies, šis saindēšanās gadījums varēja beigties letāli, vēsta Latvijas Televīzija.
Toksikoloģijas un sepses centra ārsts anesteziologs Roberts Stašinskis skaidro, ka bisītes satur toksisku vielu giromitrīnu, kas izraisa nopietnas veselības problēmas. Šīs sēnes ir ļoti līdzīgas lāčpurniem un ķēvpupiem, tāpēc daudzi sēņotāji tās bieži sajauc, kas var novest pie kļūdām un saindēšanās. Bisītes ir indīgas, ja tās nav pareizi apstrādātas, pat smalki sagriežot un vairākkārt vārot tās, toksīns var palikt, un tas joprojām var izraisīt nopietnus veselības traucējumus.
Lai gan daudziem cilvēkiem ir radies priekšstats, ka murķeļus jeb bisītes var ēst, ja tos pareizi pagatavo, eksperti stingri brīdina, ka tās nevajadzētu lietot uzturā. Toksikologi norāda, ka šāda veida sēņu ēšana var novest pie smagām sekām, kas ietekmē aknu un nieru darbību un, smagos gadījumos, var izraisīt nāvi.
Toksikologi arī atgādina, ka, ja sēņotājiem rodas šaubas par sēnes drošību, vislabāk ir izvairīties no tās lietošanas un meklēt padomu pie mikologiem vai ekspertiem. Tikmēr visiem, kas plāno doties sēņot, jābūt īpaši uzmanīgiem, lai nekļūdīgi atšķirtu ēdamās sēnes no bīstamajām.