Maskavā pirms 9. maija iecerēti stingri sakaru ierobežojumi
Maskavā pirms 9. maija tiks ieviesti stingri sakaru ierobežojumi, atsaucoties uz diviem avotiem, vēsta raidorganizācijas BBC krievu redakcija.
Saskaņā ar BBC sarunu biedru teikto 5., 7. un 9. maijā tiks ierobežoti visi mobilie sakari un, iespējams, īsziņu sūtīšana, kā arī "balto sarakstu" darbība. Tā dēvētajos baltajos sarakstos varasiestādes iekļauj interneta resursus, kas pieejami mobilā interneta ierobežojumu laikā.
Paredzams, ka sakaru ierobežojumi būs spēkā ne tikai Maskavas centrā, bet arī Maskavas apvedceļa robežās, informēja BBC avoti, no kuriem viens ir pietuvināts telekomunikāciju uzņēmumam "Rostelekom", bet otrs saistīts ar citu telekomunikāciju operatoru.
Marta sākumā Maskavas centrā sāka regulāri atslēgt mobilo internetu - nedarbojās navigācija, maksājumu termināļi un pat maksas tualetes. Internets faktiski nebija pieejams trīs nedēļas, un 24. martā tas tika atjaunots bez jebkāda paziņojuma vai paskaidrojuma.
Krievijas Aizsardzības ministrija otrdien paziņoja, ka 9. maija parādē Sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna. Kremlis paziņoja, ka parāde notiks "saīsinātā formātā" Ukrainas "terorisma draudu" dēļ.
Ar 9. maija parādi Maskavā tiek atzīmēta tā dēvētā Uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi.