“Eco Baltia vide” komentē traģēdiju Purvciemā, kur uzņēmuma atkritumu vedējs sabrauca sievieti
Purvciemā otrdien notika traģisks negadījums — atkritumu vedējs Stirnu ielā nāvējoši sabrauca sievieti. Ar paziņojumu par notikušo nācis klajā arī uzņēmums “Eco Baltia vide”, kura specializētā automašīna bija iesaistīta negadījumā.
Balstoties uz vakar Purvciemā notikušo nelaimes gadījumu, uzņēmums “Eco Baltia vide” sniedzis komentāru.
“Vakar Rīgā, Stirnu ielā, noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā bija iesaistīta uzņēmuma “Eco Baltia vide” specializētā atkritumu apsaimniekošanas automašīna. Izsakām visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā cilvēka tuviniekiem un visiem, kurus šis notikums ir skāris. Šobrīd “Eco Baltia vide” pilnībā sadarbojas ar Valsts policiju un citām atbildīgajām institūcijām, lai noskaidrotu visus negadījuma apstākļus,” pauda SIA “Eco Baltia vide” pārstāve Alise Zvaigzne.
Pamatojoties uz uzņēmuma rīcībā esošo informāciju, negadījums noticis brīdī, kad specializētā automašīna pārvietojās atpakaļgaitā. “Plašākus komentārus par negadījuma apstākļiem varēsim sniegt, kad būs noslēgusies izmeklēšana un noskaidroti visi faktiskie apstākļi,” piebilda Zvaigzne.
Kā zināms, Valsts policija šobrīd izmeklē negadījuma apstākļus.