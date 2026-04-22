VIDEO: Olbani iedzīvotājus pārsteidz lācis, kam seko saspringta notveršanas operācija
ASV, Ņujorkas štata galvaspilsētā Olbani 21. aprīļa rītā tika pamanīts kāds jauns melnais lācis, kurš bija uzkāpis kokā. Dzīvnieks piesaistīja skatītāju pūli un viņa dēļ tika slēgtas ielas. Saspringta notveršanas situācija ilga vairākas stundas.
Savvaļas dzīvnieku aizsardzības amatpersonas pavadīja vairākas stundas un veica dažādus drošības pasākumus pirms dzīvnieks tika droši notverts.
Reimona ielas un Otrās avēnijas kaimiņi stāstīja, ka lāci pirmo reizi pamanījuši ap pulksten diviem naktī, kad tas uzrāpās augstā kokā un atteicās kāpt lejā. Līdz rītam policija bija bloķējusi daļu teritorijas, jo apkārtnē pulcējās iedzīvotāji, daudziem neticīgi vērojot notiekošo.
Olbani policija paziņoja, ka Otrā avēnija starp Hofmaņa avēniju un Frisbija avēniju bija slēgta, un arī Dārza iela pie Reimona ielas bija slēgta.
"Kad saņēmu zvanu, es teicu: "Kas, lācis? Nespēju noticēt,"" sacīja Dulsija Digsa, kura steidzās uz notikuma vietu pēc fotogrāfijas ieraudzīšanas. "Tad es teicu: "Esmu ceļā.""
Cita iedzīvotāja, Luisa Kuesta-Janga, stāstīja, ka vīrs viņu pamodinājis pēc tam, kad pamanīja lāci ārpus mājas. "Viņš saka: "Ārā kokā ir lācis,"" teica sieviete. "Kopš tā laika esmu nomodā."
Ņujorkas štata Vides aizsardzības departamenta darbinieki ieradās no rīta, lai novērtētu situāciju. DEC savvaļas dzīvnieku biologs Džeremijs Hērsts sacīja, ka rīcības noteikšanā, saskaroties ar lāčiem pilsētā, tiek ņemti vērā vairāki faktori.
"Tātad šajā scenārijā ir jāpieņem daudz lēmumu," sacīja Hērsts. "Kā jau minēju, labākais scenārijs ir ļaut lācim pašam aiziet. Tas ir drošākais lācim."
Taču blīvi apdzīvotā pilsētas teritorijā ar mājām, žogiem un netālu esošu noslogoto automaģistrāli, Hērsts teica, ka jaunajam lācim ir pārāk daudz šķēršļu.
"Galu galā tika pieņemts lēmums lāci iemidzināt, jo tas ir ātrākais un, iespējams, drošākais veids, kā dabūt lāci prom no šīs teritorijas," viņš teica.
Zem koka tika uzlikts tīkls un polsterējums, kamēr policisti gaidīja īsto brīdi. Tieši pirms pusdienlaika lāci iemidzināja. Nomierinošajam līdzeklim iedarbojoties, dzīvnieks uzkāpa augstāk, pirms zaudēja satvērienu un nokrita no koka.
Zem koka esošie glābēji lāci droši notvēra.
Hērsts sacīja, ka Olbani atrašanās vieta netālu no zaļajiem koridoriem, kas savienojas ar Katskilas kalniem, ļauj neregulāri novērot lāčus, īpaši pavasarī.
"Šajā gada laikā nav nekas neparasts, ka jauni tēviņi sāk izklīst no dzimšanas vietām un meklē barību," viņš teica.
DEC amatpersonas paziņoja, ka lācis tiks nogādāts uz Katskiļu kalniem un palaists atpakaļ savvaļā.
Šī nav pirmā reize, kad Olbani ir redzējis negaidītu savvaļas dzīvnieku viesi. 2022. gada maijā DEC komandas notvēra lāci, kas uzkāpa kokā Vašingtonas parkā, un droši pārvietoja to uz Katskiļu kalniem.
Diemžēl nākamajā gadā lācis tika notriekts un nogalināts satiksmes sadursmē Pensilvānijā.
Savvaļas dzīvnieku aizsardzības amatpersonas saka, ka pavasarī novērojumu skaits mēdz pieaugt, lāčiem mostoties no ziemas miega. Iedzīvotājiem ieteicams ievērot distanci, ja viņi redz lāci, un sazināties ar varas iestādēm, ja dzīvnieks atrodas nedrošā vai blīvi apdzīvotā vietā, piemēram, pilsētas ielās.