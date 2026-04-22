Ģertrūdes ielas rekonstrukcijas iecere sašķeļ Rīgas domes satiksmes komitejas vadību
Ģertrūdes ielas rekonstrukcijas projekta dēļ sociālajos tīklos saķildojusies Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadība.
Komitejas vadītāja, "Progresīvo" pārstāve Marta Kotello savā "Facebook" kontā publicējusi video, kurā informē par plānoto projektu un iecerētajiem uzlabojumiem. Viņa uzsver, ka Ģertrūdes laukuma uzlabošana vietējiem uzņēmējiem būs liels ieguvums, jo palielināsies gājēju plūsma. Tas būšot ieguvums arī baznīcai, jo kurš gan negribētu kāzu fotosesiju laukumā, kurā nav autoplūsmas, uzskata Kotello.
Deputāte sola, ka uzņēmējiem, kuri atrodas Ģertrūdes laukumā, nekas nemainīsies un piekļuve uzņēmumiem tiks saglabāta, jo ar auto varēšot iebraukt no Brīvības ielas Ģertrūdes ielā līdz pēdējai vārtrūmei. Līdzīgi tas būs, arī braucot pa Baznīcas ielu. Satiksmei tiks slēgta laukuma daļa Baznīcas priekšā. Savukārt baznīcas apbraukšana būs paredzēta pa aizmuguri, organizējot vienvirziena satiksmi.
Savukārt komitejas priekšsēdētājas vietnieks Ansis Pūpols (NA) savā "Facebook" kontā paudis stingru kritiku šai iecerei. "Nav vairs jāmeklē kompromiss ar tiem, kas satiksmi ap Ģertrūdes baznīcu grib slēgt. Liksim šo projektu mierā, nelauzīsim seno bruģi un baznīcas apkaimi nepārvērtīsim par būvlaukumu," raksta Pūpols. Viņš esot saņēmis 20 apkaimes uzņēmēju Rīgas domei adresētu aicinājumu nepieļaut šī projekta īstenošanu.
Politiķis atsaucas uz ēstuves "Raušu meistars" īpašnieces Sandas Lejiņas pausto. Lejiņa organizēja parakstu vākšanu pret Ģertrūdes baznīcas laukuma pārveides ieceri. "Uzskatām, ka vienkārši labiekārtojuma elementi - soliņi, apzaļumošana, skvērs - paši par sevi nerada būtiskas ērtības. Pastāv risks, ka pieejamības pasliktināšanās rezultātā cilvēku skaits varētu pat samazināties," norāda uzņēmēja. Tādēļ tiek lūgts nekavējoties apturēt projekta turpmāku virzību, līdz tiks veikts pilnvērtīgs satiksmes izvērtējums, nodrošināta reāla sabiedrības līdzdalība un iegūti objektīvi dati par sabiedrības viedokli, kā arī izskatīti alternatīvi risinājumi.
Minēto iesniegumu parakstījusi uzņēmēja Lejiņa un vēl 19 Latvijas nodokļu maksātāji, kuri ikdienā strādā pie Ģertrūdes baznīcas un kuru darbību tieši ietekmēs plānotās izmaiņas, raksta Pūpols. "Taču novērst katastrofu nekad nav par vēlu. Liksim Ģertrūdes baznīcas aplim mieru!" aicina Pūpols.
Viņš aģentūrai LETA pauda, ka ir ticies ne tikai ar uzņēmējiem, bet arī ar baznīcas pārstāvjiem, ar kuriem projekta īstenotāji solījuši runāt, bet par to aizmirsuši.
Politiķis uzsvēra, ka neiebilst pret puķu kastēm, soliņiem, lampiņām, stabiņiem un citiem labiekārtojuma elementiem, taču viņš pieprasa vismaz darbdienās saglabāt iespēju šo laukumu šķērsot arī automašīnām. "Kaut vai palēnināti, ar ātrumu 20 kilometri stundā, kaut vai gar stabiņiem, bet šī iespēja jāsaglabā," aģentūrai LETA teica Pūpols, uzsverot, ka šādu projektu īstenošanā ir jāievēro visu Rīgas iedzīvotāju intereses.
Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, šogad plānots īstenot līdzdalības budžeta projektu, kas paredz gājēju zonas izveidi, ielas labiekārtojumu ar seguma maiņu pie Vecās Ģertrūdes baznīcas. Iniciatīvu jau 2020. gadā iesniedza Rīgas Centra attīstības biedrība.
Rīgas pašvaldības Investīciju plānā 2026.-2028. gadam ir apstiprināts projekts, kas paredz seguma atjaunošanu no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai un no Brīvības līdz Skolas ielai. Tajā skaitā plānota arī teritorijas labiekārtošana pie Vecās Ģertrūdes baznīcas.
Ģertrūdes laukuma projektā plānota gājēju ielas izveide, vienlaikus saglabājot satiksmi un pielāgojot tās organizāciju. Gājēju zonu paredzēts veidot pie ieejas baznīcā - posmā no Ģertrūdes ielas 10. nama līdz Brīvības ielas 55. namam.
Tā tiks veidota, izvietojot labiekārtojuma elementus, kuros tiks stādīti koki. Tāpat tiks atjaunotas esošās koku apdobes, sakārtojot gājēju ietvju zonu.
Lai sakārtotu apakšzemes komunikācijas un nodrošinātu ielas pilnīgu atjaunošanu, tiks veikti ūdensvada izbūves darbi 195 metru garumā ielas posmā no Baznīcas līdz Skolas ielai.
Plānots atjaunot bruģa segumu ietvēm aptuveni 2681 kvadrātmetra platībā un brauktuvei - aptuveni 4117 kvadrātmetrus.
Satiksme tiks daļēji ierobežota caurbraukšanai pie Ģertrūdes baznīcas. Rotācijas aplis tiks pārveidots par labiekārtotu pastaigu un atpūtas zonu.
Ģertrūdes baznīcas laukumā būs slēgta tikai daļa no rotācijas apļa, tādējādi saglabājot iespēju autobraucējiem pārvietoties ierastajos maršrutos, nedaudz mainot braukšanas virzienu.
No Brīvības ielas būs atļauts labais pagrieziens līdz Ģertrūdes ielai 10, nodrošinot piekļuvi iebraukšanai pagalmā. Savukārt, braucot pa Baznīcas ielu, pie baznīcas izveidosies T veida krustojums, kur būs iespējams iebraukt esošajā publiskajā autostāvvietā.
Tāpat autotransporta kustība tiks saglabāta atlikušajā rotācijas apļa daļā, nodrošinot iespēju turpināt braukšanu pa Baznīcas ielu.
Autostāvvietu zona tiks veidota posmā no baznīcas līdz Skolas ielai, kopumā paredzot 13 stāvvietas. Ir ņemtas vērā arī esošās kafejnīcas un to intereses - tiks izveidota piegādes zona, kā arī tiek saglabāta iespēja piecas stāvvietas vasaras sezonā īslaicīgi pārveidot, lai to vietā varētu izvietot āra terases.
Personām ar invaliditāti būs atvēlētas divas autostāvvietas.
Kopējais projekta finansējums ir 900 000 eiro.
Ielas rekonstrukcijas īstenošanai izsludināts atklāts konkurss, kura rezultāti tiks paziņoti 5. maijā, kad būs zināmas arī precīzās projekta īstenošanas izmaksas.