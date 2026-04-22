Pirms 23 gadiem avārija salauza viņa dzīvi. Aicina palīdzēt dzejniekam Reinim Runcim
Dzejniekam Reinim Runcim ik dienu ir nepieciešama aprūpe, lai viņš varētu dzīvot savās mājās un nesaņemtu institucionālu aprūpi. Lai aprūpētāja Marija varētu turpināt palīdzēt Reinim, mēnesī nepieciešami 700 eiro jeb 8400 eiro gadā. Ziedojumi sedz daļu no šīm izmaksām, taču ar to nepietiek, tāpēc atkal tiek lūgts līdzcilvēku atbalsts.
Reinim bija vien 28 gadi, kad viņa dzīvi uz visiem laikiem pārvērta traģisks auto negadījums. Iepriekšējā vakarā bija lijis lietus, naktī uzsala. No rīta ceļu klāja mazas sniegpārslas, bet zem tām - melnais ledus. Mašīna, ar kuru ikdienas gaitās devās Reinis, saslīdēja, kūleņoja un atsitās pret milzīgu akmeni tieši ar to vietu, kur sēdēja Reinis. Tajā agrajā rudens rītā uz ceļa pie Cēsīm palika Reiņa ieceres un sapņi - par studijām, par laimīgu ģimenes dzīvi ar bērnu pulciņu, par ceļojumiem, kalniem un iespēju skatīt zemi no putna lidojuma.
Tas notika pirms 23 gadiem. Kopš tās dienas Reinis pasauli uzlūko no guļus stāvokļa, viņa rokām nav satvēriena, viņš nespēj pagriezties, pakustināt kājas, pats paēst, taču viņš raksta dzeju un ir izdoti trīs viņa dzejas krājumi.
Reinis visus šos gadus pavada savā dzīvoklī un ir saorganizējis sev aprūpētāju komandu, jo ir kategoriski pret pārcelšanos uz pansionātu. Liels palīgs bija Reiņa mamma, taču nu vairākus gadus kā viņa ir mirusi. Reinis tagad dzīvo viens un ir atkarīgs no līdzcilvēku labvēlības un atbalsta. Reinis aktīvi komunicē un publicē savu dzeju sociālajos tīklos, kur viņu atbalsta ar ziedojumiem, kas nosedz daļu no aprūpētāju izmaksām. Taču ar to nepietiek, jo vajadzīgi vairāki aprūpētāji.
Pateicoties līdzcilvēku ziedojumiem, jau vairākus gadus Reini aprūpē Marija. Lai Marija turpinātu darbu, ik mēnesi ir nepieciešami 700 eiro, ietverot nodokļus, gadā kopā - 8400 eiro. Marija aprūpē Reini 100 stundas mēnesī un tās nav tikai higiēnas procedūras. Reinim ir nepieciešama regulāra pozu maiņa, izvingrināšana un pozicionēšana, lai novērstu izgulējumu rašanos un sāpes, gaidot nākamo ķermeņa pozu maiņu. Viņa pagatavo ēst, pabaro, saģērbj, izved pastaigā. Tas viss kopā prasa ne tikai laiku, bet arī prasmes, spēku un izturību, ko Marija ir pierādījusi, palīdzot Reinim, jau vairāku gadu garumā.