Atkal uzmanības centrā! Igaunijas politiķis ar "dīvaināko frizūru Eiropā" nācis klajā ar pikantu ideju
Igaunijas parlamenta (Rīgikogu) deputāts un bijušais vides ministrs Rains Eplers, kurš iepriekš izpelnījies starptautisku slavu ar savu īpatnējo, "kaujas ķiverei" līdzīgo matu sakārtojumu, atkal nonācis sabiedrības un mediju uzmanības centrā. Šoreiz Igaunijas Konservatīvā tautas partijas (EKRE) politiķis nolēmis pasmieties pats par savu tēlu, piedāvājot to izmantot uz "Kalev" konfekšu kārbas.
Sociālajā tīklā "Facebook" Eplers padalījies ar asprātīgu ideju, publicējot sevis pārveidotu igauņu leģendāro konfekšu "Maiuspala" ("Kārums") kārbas dizainu.
"Aizgāju uz veikalu un plauktā apskatīju "Kalev Maiuspala" konfekšu kasti. Labas konfektes, iedvesmojošas!" raksta Eplers. "Izveidoju jaunu vāciņu kastītei gadījumā, ja "Orkla" [uzņēmums, kam pieder zīmols "Kalev"] rastos ideja pagatavot "Maiuspala" versiju pieaugušajiem – ar liķieri."
Politiķa radītajā "jaunajā dizainā" klasiskais attēls ar mazo, gaišmataino meitenīti un cālēniem ir aizstāts ar paša Eplera fotogrāfiju. Tāpat oriģinālais uzraksts "Pralinē konfektes" viņa versijā nomainīts pret "Pralinē konfektes ar liķieri".
Jāatzīmē, ka "Maiuspala" ir vieni no zināmākajiem saldumiem Igaunijā, kuru ražošana sākta pagājušā gadsimta 50. gados.
Pārspējis pat Trampu
Ietekmīgais izdevums "Politico" savulaik Epleru atzina par cilvēku ar "dīvaināko matu sakārtojumu Eiropas politikā". "Politico" apskatnieks Pols Delisons asprātīgā reitingā norādīja, ka igauņu politiķis ar savu dīvaino frizūru ir viennozīmīgi apsteidzis visus konkurentus, aiz sevis atstājot gan ASV prezidentu Donaldu Trampu, gan Lielbritānijas ekspremjeru Borisu Džonsonu un britu deputātu Maiklu Fabrikantu.
"Eplers acīmredzami nevarēja izlemt, kādu matu griezumu viņš vēlas, tāpēc visas redzētās dīvainības nolēma apvienot vienā frizūrā. Izskatās, ka viņam galvā ir kaujai gatava ķivere, vai varbūt, tā kā Eplers un viņa grupa ir galēji labējie, viņa frizieris ir atriebīgs bēglis," tolaik publikācijā jokoja autors.