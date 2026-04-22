Sacensību uzvarētāji komandu kopvērtējumā.
Šodien 16:09
Ķekavas svarbumbu cēlāji triumfē Latvijas čempionātā
2026. gada 18. aprīlī Salaspilī notika Latvijas čempionāts svarbumbu celšanā raušanas vingrinājumā, kur Ķekavas svarbumbu celšanas klubs sasniedza izcilus rezultātus un pārliecinoši apliecināja sevi starp vadošajām komandām valstī. \
Turnīrs pulcēja spēcīgākos sportistus no dažādiem klubiem, nodrošinot augsta līmeņa konkurenci un dinamisku sacensību gaitu. Komandu vērtējumā Ķekavas klubs droši izcīnīja pirmo vietu, vēsta Ķekavas novada Sporta centrs.
Individuālajās sacensībās čempiona titulus ieguva Inārs Beļinskis un paraatlēts Kaspars Gargurnis, ar pārliecinošu sniegumu parādot tehnisku precizitāti, izturību un augstu sportisko meistarību, kas kļuva par spilgtākajiem dienas notikumiem.
Jauniešu konkurencē Dāvis Avotiņš izcīnīja 3. vietu, nozīmīgi papildinot kluba kopējo panākumu bilanci un apliecinot jaunās paaudzes potenciālu turpmākajiem startiem.