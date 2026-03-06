Dundagas pusē fiksēts pieklājīga izmēra brūnais lācis
Ceturtdien, 5. martā, Dundagas pusē manīts iespaidīga izmēra brūnais lācis.
Kā ziņo medijs "reTalsi", lāča pēdu sniegā netālu no Nevejas pamanījis vietējais iedzīvotājs. Pamanītais pēdas nospiedums bijis 16 centimetrus liels, kas liecina, ka ķepainis ir aptuveni piecus gadus vecs, vai pat vecāks.
"Pekainīši atgriežas! Tas priecē! Būtu labi neaiztikt tos mežus, ko viņi izvēlas par savām mājām!" vietnē "Facebook" pauž Vija. "Pamodies no ziemas miega!" piebilst Natālija. Bet Astrīda norāda, ka viņai ar ķepaini ir manījusi. "Esam tikušies. Ļoti lādzīga saruna sanāca un draudzīgi šķīrāmies," norāda sieviete.
Pēc ziemas miega lāči iznāk no midzeņiem izsalkuši un novājināti, tāpēc pavasarī aktīvi meklē barību un var kļūt nervozāki vai neprognozējamāki, īpaši, ja tiek pārsteigti vai jūtas apdraudēti. Tāpat lācis, bārības meklējumos var radīt izaicinājumus biškopjiem.
Lai gan lāči ir ziņkārīgi, no cilvēkiem viņi izvairās, tāpēc varbūtība "uzskriet" mežā virsū lācim ir niecīga. Ja sanāk pamanīt lāci, ekperti iesaka tam netuvoties un to nefilmēt un nefotografēt, bet lēnām, nepagriežot muguru atkāpties. Tomēr pirms domāt, kā rīkoties, ja sastapšanās ar lāci notiek, dabas eksperti mudina darīt visu, lai no tās izvairītos.
Saskaņā ar ekspertu ieteikumiem, dodoties mežā, jāpaliek uz takām un ceļiem, jāuztur neliels troksnis, lai ķepainis cilvēku pamanītu un pats izvēlētos attālināties. "Lielākoties lācis pats izvēlas no cilvēka attālināties – viņam ir laba oža un dzirde, un viņš mūs pamana pirmais," norāda DAP pārstāve Karīna Lazdāne.