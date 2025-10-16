Japānā kopš aprīļa lāču uzbrukumos nogalināti septiņi cilvēki.
Japānā pieaug lāču uzbrukumu skaits - lielākais upuru skaits pēdējo 20 gadu laikā
Japānā kopš aprīļa lāču uzbrukumos nogalināti septiņi cilvēki, un tas ir lielākais upuru skaits kopš 2006. gada, kad tika sākta datu apkopošana, ceturtdien paziņoja Vides ministrijas amatpersona.
Pēdējos gados Japānā ir novērots aizvien vairāk savvaļas lāču, arī dzīvojamās zonās, gan cilvēku skaita samazināšanās, gan klimata pārmaiņu dēļ.
2023./24. fiskālajā gadā lāču uzbrukumos tika nogalināti pieci cilvēki.
Ieskaitot letālos gadījumus, kopš aprīļa, kad sākās fiskālais gads, ievainoti vismaz 108 cilvēki. Tas ir vairāk nekā iepriekšējā fiskālajā gadā, kad tika reģistrēti 85 ievainojumu gadījumi, arī trīs nāves gadījumi,.
2023./24. gadā tika reģistrēti 219 ievainojumu gadījumi.
Japānā ir divu veidu lāči - Āzijas melnie lāči, ko dēvē arī par mēness lāčiem, un lielāki brūnie lāči, kas dzīvo Hokaido salā. Katru gadu nošauj tūkstošiem šo dzīvnieku.