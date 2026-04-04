Mednieku kameras Ventspils novada Ancē fiksējušas lāci
Naktī uz 4. aprīli ap pulksten 2 mednieku kamerās fiksēts lācis. Dzīvnieks manīts Ventspils novada Ances pagastā.
Latvijā brūnā lāča populācija pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies. To apliecina jaunākie lāču monitoringa rezultāti par 2025. gadu, kas liecina, ka lāči Latvijā sastopami arvien biežāk un plašākā teritorijā nekā iepriekš.
Saskaņā ar monitoringa datiem Latvijā varētu būt aptuveni 190 lāči. Šis skaits iegūts, apkopojot dažāda veida pierādījumus – pēdu nospiedumus, fotogrāfijas, slēpņa kameru attēlus, dravu postījumu vietas un citus novērojumus.
Ja vērtē tikai pēc priekšķepu nospiedumu platuma mērījumiem, 2025. gadā identificēti vismaz 100 dažādi lāči. Taču, analizējot visus pieejamos datus kopumā, populācijas lielums tiek lēsts ievērojami lielāks.
Īpaši nozīmīgs rādītājs ir tas, ka Latvijā regulāri tiek konstatētas lācenes ar mazuļiem, kas liecina par populācijas vairošanos. Monitoringa laikā fiksētas 18 lācenes ar mazuļiem, un kopumā konstatēti vismaz 45 lācēni. Vidēji tas ir aptuveni 2,5 mazuļi uz vienu mātīti.
Pēc ziemas miega lāči iznāk no midzeņiem izsalkuši un novājināti, tāpēc pavasarī aktīvi meklē barību un var kļūt nervozāki vai neprognozējamāki, īpaši, ja tiek pārsteigti vai jūtas apdraudēti. Tāpat lācis, bārības meklējumos var radīt izaicinājumus biškopjiem.
Lai gan lāči ir ziņkārīgi, no cilvēkiem viņi izvairās, tāpēc varbūtība "uzskriet" mežā virsū lācim ir niecīga. Ja sanāk pamanīt lāci, ekperti iesaka tam netuvoties un to nefilmēt un nefotografēt, bet lēnām, nepagriežot muguru atkāpties. Tomēr pirms domāt, kā rīkoties, ja sastapšanās ar lāci notiek, dabas eksperti mudina darīt visu, lai no tās izvairītos.
Saskaņā ar ekspertu ieteikumiem, dodoties mežā, jāpaliek uz takām un ceļiem, jāuztur neliels troksnis, lai ķepainis cilvēku pamanītu un pats izvēlētos attālināties. "Lielākoties lācis pats izvēlas no cilvēka attālināties – viņam ir laba oža un dzirde, un viņš mūs pamana pirmais," norāda DAP pārstāve Karīna Lazdāne.
Lāči novēroti arvien vairāk vietās
Monitoringa dati rāda, ka lāču izplatība Latvijā pēdējos gados kļuvusi daudz plašāka. Dzīvnieku klātbūtne fiksēta daudzos pagastos, un novērojumu skaits katru gadu pieaug.
2025. gadā analizētas 673 dažādas ziņas par lāču klātbūtni – gan pilnīgi dokumentēti novērojumi, gan nepilnīgi ziņojumi. Informācija iegūta no dažādiem avotiem: slēpņa kamerām, pēdu nospiedumu mērījumiem, dravu postījumiem, kā arī iedzīvotāju un mednieku iesūtītajiem novērojumiem.
Dažos gadījumos vienā dienā dažādās vietās konstatēta pat vairāku lāču klātbūtne vienlaikus, kas liecina par sugas izplatību plašā teritorijā.