Krievija izvieto 20 000 rezerves karavīru: okupantiem ir jauns termiņš Donbasa ieņemšanai
Krievijas okupācijas spēki plāno jaunu ofensīvu Ukrainas dienvidaustrumos, cenšoties ieņemt visu Donbasa teritoriju.
Par to sociālo mediju platformā X, atsaucoties uz Ukrainas militārā izlūkdienesta avotiem, rakstīja britu laikraksta "The Financial Times" galvenais Ukrainas korespondents Kristofers Millers.
Žurnālists ziņo, ka Krievija šīs ofensīvas laikā plāno iesaistīt savas stratēģiskās rezerves un izvieto papildu 20 000 okupantu. Korespondents piebilda, ka agresorvalsts plāno ieņemt Donbasu līdz septembrim.
"Pašlaik ar aptuveni 680 000 karavīru uz vietas Krievija plāno ieņemt Donbasu līdz septembrim," rakstīja žurnālists.
Iepriekš Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis paziņoja, ka Krievijas armija ir sākusi Donbasā izmantot jaunu taktiku. Okupanti sāka apvienot nelielu kājnieku grupu uzbrukumus ar masveida dronu triecieniem.
Sarunu laikā Kremlis pieprasīja Ukrainas armijas izvešanu no tās Donbasa daļas, ko Krievija kara laikā nebija okupējusi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka Kijiva negrasās pakļauties šai ienaidnieka prasībai.