Krievijas armija Donbasā ir sākusi izmantot jaunu taktiku, ziņo Sirskis
Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis norāda, ka Doneckas apgabalā Krievijas okupanti cenšas uzlabot savu taktisko pozīciju un pielieto jaunu taktiku.
Doneckas apgabala Kostjantiņivkas apgabalā Krievijas okupanti cenšas uzlabot savu taktisko pozīciju, apvienojot nelielus kājnieku uzbrukumus un masveida bezpilota lidaparātu triecienus. Par to "Facebook" ziņoja Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Sirskis norāda, ka Ukrainas Bruņoto spēku 19. korpuss notur aizsardzību Kostjantiņivkas apgabalā. Krievijas armija jau gandrīz gadu cenšas ieņemt pilsētu, taču Ukrainas spēki ir veiksmīgi atvairījuši visus okupantu mēģinājumus.
Pašlaik ienaidnieks cenšas uzlabot savu taktisko pozīciju šajā frontes sektorā. Šajā nolūkā krievu okupanti apvieno nelielu kājnieku grupu uzbrukumus un masveida bezpilota lidaparātu triecieniem. Sirskis uzslavēja Ukrainas Bruņoto spēku 19. korpusa rīcību Kostjantiņivkas sektorā. Viņš teica, ka korpusa vadība "demonstrē augstu pielāgošanās spēju kaujas laukā notiekošajām izmaiņām, pieņemot proaktīvus un inovatīvus lēmumus".
Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks uzsvēra, ka Ukrainas armijas prioritāte Kostjantiņivkas apgabalā ir Krievijas okupantu aizmugures loģistikas iznīcināšana, ienaidnieka kājnieku likvidēšana uzbrukumu sākumposmā un Ukrainas karavīru dzīvību saglabāšana. Sirska tikšanās laikā ar 19. korpusa vadību diskusiju galvenā uzmanība tika pievērsta Krievijas bezpilota lidaparātu apkarošanas spēju stiprināšanai, munīcijas piegādei un citiem jautājumiem.
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs vēsta, ka 6. aprīlī kaujas Kostjantiņivkas sektorā notika netālu no Kleban-Bikas, Stepanivkas, Pleščejevkas, Rusinja Jaras ciemiem, kā arī Sofijivkas un Kostjantiņivkas virzienā. Kopumā ienaidnieks šajā frontes sektorā 19 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām. Ukrainas karavīri atvairīja visus uzbrukumus.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 7. aprīļa rītam sasnieguši 1 305 470 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 980 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 841 tanku, 24 364 bruņutransportierus, 39 562 lielgabalus un mīnmetējus, 1722 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1340 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 350 helikopterus, 223 341 bezpilota lidaparātu, 4517 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 87 862 automobiļus un autocisternas, kā arī 4115 specializētās tehnikas vienības.