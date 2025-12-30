Zelenskis: kompromiss Donbasa jautājumā ir īpaša statusa noteikšana reģionam
Kompromisa risinājums Donbasa jautājumam ir brīvās ekonomiskās zonas izveide reģionā ar īpašiem noteikumiem, intervijā telekanālam "Fox News" sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Krievijas prasība, lai Ukraina izved karaspēku no Doneckas apgabala daļas, ko Maskava nav spējusi sagrābt militārā ceļā, ir galvenais strīdus jautājums ASV vadītajās sarunās par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu.
Ukraina nevar atteikties no savām teritorijām, lai panāktu noregulējumu karā ar Krieviju, jo tas ir pretrunā ar valsts likumiem, sabiedrības nostāju un reālo situāciju uz vietas, klāstīja Ukrainas prezidents.
"Mēs nevaram vienkārši aiziet no savām teritorijām. Tas ir ārpus mūsu likumiem. Runa nav tikai par likumu - tur dzīvo cilvēki, tur ir mūsu armija," norādīja Zelenskis.
Teritoriju jautājums miera sarunās joprojām ir vissarežģītākā tēma, atzina prezidents.
Šis ir vienīgais punkts, kur Kijivas un Maskavas nostājas būtiski atšķiras.
"Visi vēlas mieru, bet ne par katru cenu," norādīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents brīvās ekonomiskās zonas izveidi nosauca par "reālu kompromisu" Donbasa jautājumā.
"Ja mēs atkāpjamies dažus kilometrus, tad Krievijai vajadzētu veikt simetriskus pasākumus un arī atkāpties dažus kilometrus. Šādā brīvajā ekonomiskajā zonā tiks piemēroti īpaši noteikumi," risinājuma aprises ieskicēja Zelenskis.
Svētdien ASV Floridas štatā notika Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa un Zelenska sarunas.
Pēc sarunām Ukrainas un ASV līderi paziņoja, ka puses ir "ļoti tuvu mērķim" - miera panākšanai Krievijas-Ukrainas karā.
Pēc Zelenska teiktā, "20 miera plāna punkti ir saskaņoti 90% apmērā", un ASV drošības garantijas jau ir pilnībā saskaņotas.
Vienlaikus Ukrainas prezidents neizslēdza, ka miera plāns tiks nodots referendumam - galvenokārt "ļoti sarežģītā teritoriju jautājuma" dēļ.