ASV valsts sekretārs Zelenska teikto par Donbasu nosauc par meliem
ASV valsts sekretārs Marko Rubio piektdien, runājot Parīzē ar žurnālistiem, pārmeta Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, ka viņa nesenie izteikumi par it kā pastāvošo ASV spiedienu Donbasa jautājumā nav korekti.
Zelenskis intervijā šonedēļ ziņu aģentūrai "Reuters" izteicās, ka ASV spiež Ukrainu atdot Donbasu Krievijai, pirms pabeigtas sarunas par pēckara drošības garantijām Kijivai.
"Tie ir meli," Rubio sacīja žurnālistiem, kad viņam jautāja par Zelenska izteikumiem.
"Es redzēju, ka viņš to teica, un tas ir neveiksmīgi, ka viņš tā izteicās, jo viņš zina, ka tā nav taisnība," Rubio sacīja Parīzē pēc G7 ministru sarunām.
"Tas, kas viņam tika pateikts, ir acīmredzams - drošības garantijas neiesāks darboties, līdz nebūs beidzies karš, jo pretējā gadījumā jūs paši iesaistāties karā," klāstīja Rubio.
"Tas netika saistīts ar to, ka viņam ir jāatsakās no teritorijām," viņš piebilda.
"Es nezinu, kāpēc viņš šādi izsakās. Tā nav taisnība," sacīja Rubio.
Nav izslēgts, ka Ukrainai paredzēto bruņojumu ASV var novirzīt citiem mērķiem, sacīja valsts sekretārs. "Vēl nekas nav novirzīts, bet tas varētu notikt," sacīja Rubio.
"Ja mums kaut kas ir vajadzīgs Amerikai, un tas ir amerikāņu, mēs to visupirms paturēsim Amerikai," viņš piebilda.
Rubio sacīja, ka pagaidām nav notikušas nekādas izmaiņas programmā "Ukrainas prioritāro prasību saraksts" (PURL) - NATO iniciatīvā, kas paredz, ka Eiropas sabiedrotie finansē Ukrainai nepieciešamo bruņojumu, kas tiek pirkts no ASV.