Zināmi Putina sūtņa Dmitrijeva ASV vizītes patiesie mērķi
Kremļa sūtnis Kirils Dmitrijevs devies uz ASV, kur tiksies ar prezidenta Donalda Trampa administrācijas pārstāvjiem. Vizīte notiks laikā, kad Putins izziņojis "Lieldienu pamieru".
Maskava ir nosūtījusi savu īpašo sūtni Kirilu Dmitrijevu uz ASV uz sarunām ar Donalda Trampa administrāciju.
Kā ziņo "Reuters", vizītes patiesais mērķis būs apspriest iespējamo vienošanos par Ukrainu un Krievijas un Amerikas Savienoto Valstu ekonomiskās sadarbības perspektīvas. Galvenā tēma varētu būt sankcijas pret Krievijas naftas eksportu, konkrētāk, to iespējamā atcelšana.
Vašingtona iepriekš atviegloja ierobežojumus pret Krieviju, ņemot vērā enerģijas cenu pieaugumu Tuvo Austrumu konflikta dēļ. Toreiz diskusija bija vērsta tikai uz degvielas piegādēm, kas glabājas tankkuģos jūrā. Zīmīgi, ka tā ir spēkā līdz 11. aprīlim.
Tagad Kremļa īpašais sūtnis varētu mēģināt panākt vēl labvēlīgākus nosacījumus. Dmitrijeva vizīte sakrita ar Krievijas diktatora Vladimira Putina paziņojumu par "Lieldienu pamieru" Ukrainā. Aģentūra spekulē, ka šīs iniciatīvas mērķis ir "nomierināt" Trampu, lai panāktu Maskavai labvēlīgas vienošanās.
Tikmēr pats Kremlis uzsvēra, ka sarunās tiks apspriesti ekonomiskie jautājumi un netiks runāts par Krievijas karu pret Ukrainu. "Kirils Dmitrijevs neveic sarunas par Ukrainas jautājuma atrisināšanu. Nav runa par sarunu atsākšanu," žurnālistiem sacīja Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs.
"Kirils Dmitrijevs vada ekonomikas jautājumu grupu, un viņš turpina darbu šīs grupas ietvaros," norādīja Peskovs.
Kā zināms Vašingtona izdeva jaunu ģenerāllicenci, ar ko tika atļauta tās Krievijas jēlnaftas un naftas produktu tirdzniecība, kas iekrauta tankkuģos līdz 12. martam, ziņoja ASV Finanšu ministrija.
Iepriekš ASV prezidents, neminot kādu konkrētu valsti, paziņoja, ka saistībā ar Irānas karu iespējama daļēja sankciju atcelšana uz naftas tirdzniecību.
ASV un Izraēlas karš pret Irānu novedis pie faktiskas Hormuza šauruma blokādes, caur ko tika pārvadāta piektdaļa no visā pasaulē iegūstamās naftas, un tas izsaucis strauju cenu kāpumu.
Sankcijas pret Krievijas naftas tirdzniecību tika ieviestas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka tuvākajā laikā notiks trīspusēja tikšanās ar ASV par Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanu, taču sarunu formāts vēl nav noteikts.
Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs 10. aprīlī paziņoja, ka Ukraina nākamajā nedēļā sagaida vizītē ASV delegāciju, lai turpinātu sarunas par Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanu.