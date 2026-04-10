Pasaulē
Šodien 08:13
Putina īpašais sūtnis Dmitrijevs ieradies ASV uz sarunām ar Trampa administrāciju
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs ieradies Savienotajās Valstīs, atsaucoties uz informētiem avotiem, ziņo aģentūra "Reuters".
Aģentūra vēsta, ka sarunās tiek apspriests kara noregulējums un ekonomiskā sadarbība starp ASV un Krieviju.
"Reuters" norāda, ka tikšanās laikā varētu tikt apspriests arī jautājums par ASV sankciju atvieglojumiem Krievijas naftai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka tuvākajā laikā notiks trīspusēja tikšanās ar ASV par Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanu, taču sarunu formāts vēl nav noteikts.
Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs 4. aprīlī paziņoja, ka sagaida, ka pēc Lieldienām Kijivu apmeklēs ASV delegācija.