foto: REUTERS/SCANPIX
Trampa znots Džareds Kušners, Kirils Dmitrijevs un Stīvs Vitkofs.
Putina sūtnis Dmitrijevs devies uz Maiami, lai tiktos ar Vitkofu un Kušneru

Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais sūtnis un Krievijas Tiešo investīciju fonda vadītājs Kirils Dmitrijevs paziņojis, ka viņš ir ceļā uz Maiami.

Sestdien Maiami notiks Krievijas un ASV pārstāvju sarunas, lai apspriestu plānu, kā izbeigt karu Ukrainā. Paredzēts, ka no ASV puses piedalīsies ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs un prezidenta znots Džareds Kušners.

Piektdien Maiami notika Ukrainas delegācijas sarunas ar ASV un Eiropas partneriem. No ASV puses Maiami sarunās piedalījās Vitkofs un Kušners, savukārt Eiropas valstis pārstāvēja Lielbritānijas, Francijas un Vācijas nacionālās drošības padomnieki.

"Noslēgusies tikšanās Savienotajās Valstīs ar Amerikas un Eiropas partneriem," paziņoja Ukrainas delegācijas vadītājs Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs. "Vienojāmies ar amerikāņu partneriem par turpmākajiem soļiem un kopīga darba turpināšanu tuvākajā nākotnē."

Pašlaik nav plānota Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvju trīspusēja tikšanās.

