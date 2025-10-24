Pēc Trampa sankcijām un atteikuma tikties Putins sūta savu emisāru Dmitrijevu uz Vašingtonu
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais sūtnis un Krievijas Tiešo investīciju fonda vadītājs Kirils Dmitrijevs ieradies ASV uz oficiālām sarunām, vēsta telekanāls CNN, atsaucoties uz informētiem avotiem. Dmitrijevam plānots tikties ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersonām, lai "turpinātu apspriest attiecības starp ASV un Krieviju". Izdevums "Axios" vēsta, ka viņam nedēļas nogalē Maiami paredzēts tikties ar Trampa sūtni Stīvu Vitkofu.
Vizīte notiek laikā, kad ASV pieaug neapmierinātība ar Kremļa atteikšanos izbeigt karu Ukrainā un neilgi pēc Trampa paziņojuma, ka viņš atceļ plānoto samitu ar Putinu.
Trampa administrācija trešdien noteica sankcijas diviem lielākajiem Krievijas naftas uzņēmumiem "Rosneft" un "Lukoil", šādi vēršot papildu spiedienu uz Maskavu centienos panākt, ka tā piekrīt pamieram karā ar Ukrainu.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī ASV Finanšu ministrija noteica sankcijas Dmitrijevam, raksturojot viņu kā "tuvu Putina līdzgaitnieku". Aprīlī Dmitrijevs kļuva par pirmo Krievijas amatpersonu, kas apmeklē Vašingtonu kopš Krievijas 2022. gada iebrukuma Ukrainā.
Vizītes gaitā viņš tikās ar Vitkofu, un tā tika uzskatīta par svarīgu soli Kremļa un Baltā nama attiecību uzlabošanas virzienā.
Aprīlī avots CNN atklāja, ka ASV valdība uz laiku atcēlusi Dmitrijevam noteiktās sankcijas, lai Valsts departaments varētu izsniegt viņam vīzu ieceļošanai ASV.
Trešdien Tramps paziņoja, ka ir atcēlis plānoto tikšanos ar Putinu. "Mēs atcēlām tikšanos ar prezidentu Putinu," Tramps sacīja, Baltajā namā tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti. "Vienkārši man tas nešķita pareizi. Nebija sajūtas, ka mēs nonāksim tur, kur mums jānonāk. Tāpēc es to atcēlu, bet mēs to izdarīsim nākotnē," sacīja Tramps.
Tramps 16. oktobrī bija paziņojis, ka drīzumā tiksies ar Putinu Budapeštā. Kā iespējamais tikšanās norises laiks tika minētas divas nedēļas. Tramps otrdien paziņoja, ka ir atlicis plānus Budapeštā rīkot samitu ar Putinu, jo nevēlas, lai tikšanās tiktu izniekota.
Iepriekš ASV finanšu ministrs Skots Besents trešdien paziņoja par sankciju noteikšanu pret divām lielākajām Krievijas naftas kompānijām "Rosneft" un "Lukoil", kā iemeslu minot Krievijas diktatora Vladimira Putina "atteikšanos izbeigt šo bezjēdzīgo karu" Ukrainā. "Ņemot vērā Putina atteikšanos izbeigt šo bezjēdzīgo karu, Finanšu ministrija nosaka sankcijas pret divām lielākajām Krievijas naftas kompānijām, kuras finansē Kremļa kara mašīnēriju," paziņoja Besents.
Pirms tam laikraksts “The Wall Street Journal” vēstīja, ka Trampa administrācija ir atcēlusi svarīgu aizliegumu, kas līdz šim liedza Ukrainai izmantot Rietumu ražotās tālās darbības raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijā. Šī lēmuma rezultātā Ukraina nu var uzbrukt militāriem mērķiem dziļi Krievijas teritorijā, tostarp izmantojot “Storm Shadow” raķetes.
Tramps brīdināja, ka Finanšu ministrija ir gatava "tālākai darbībai, ja nepieciešams", lai atbalstītu Trampa centienus izbeigt karu. Pirms oficiālā paziņojuma runājot ar telekanālu "Fox Business", Besents sacīja, ka tās ir "vienas no lielākajām sankcijām, ko mēs esam noteikuši pret Krievijas Federāciju".
Tramps mēnešiem ilgi atlika jaunu sankciju noteikšanu, cerot pārliecināt Putinu noslēgt mieru, lai gan Trampa neapmierinātība ar Kremļa līderi pieauga. Trampa pacietība izsīka sešu dienu laikā kopš viņa telefonsarunas ar Putinu pagājušajā ceturtdienā. "Prezidents Putins nav atnācis pie [sarunu] galda godīgā un atklātā veidā, uz kādu mēs cerējām," Besents sacīja telekanālam "Fox Business".
Viņš atgādināja, ka Trampa un Putina tikšanās laikā augustā Aļaskā "prezidents Tramps aizgāja prom, kad viņš saprata, ka lietas nevirzās uz priekšu". "Ir bijušas aizkulišu sarunas, bet es uzskatu, ka prezidents ir vīlies par to, kur mēs esam šajās sarunās," piebilda Besents.
Par jaunu sankciju noteikšanu pret Krieviju trešdien paziņoja arī ES. 19. sankciju kārta, kam Krievija pakļauta kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī, paredz līdz 2027. gadam aizliegt sašķidrinātās gāzes importu no Krievijas, iekļaut "melnajā sarakstā" vēl lielāku skaitu Krievijas "ēnu flotes" tankkuģu un ierobežot krievu diplomātu pārvietošanos Eiropā.
Toties Krievijas eksprezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs pauda atvieglojumu par Trampa lēmumiem - sak, beidzot maskas ir nomestas, ASV ir Krievijas ienaidniece un laiks Ukrainā karot “pa īstam”. “Tramps atcēlis samitu Budapeštā. Jaunas ASV sankcijas pret mūsu valsti. Kas vēl? Būs jauni ieroči, neskaitot bēdīgi slavenos “Tomahawk”? Ja kādam no daudziem komentētājiem vēl saglabājās ilūzijas – lūdzu, saņemiet. ASV – mūsu pretinieks, un viņu pļāpīgais “miera nesējs” tagad pilnā mērā ir nostājies uz kara takas ar Krieviju,” savā “Telegram” kanālā pavēstīja Medvedevs.
“Jā, viņš pagaidām ne vienmēr aktīvi karo banderiešu Kijivas pusē, bet tagad tas ir viņa, nevis marazmātiķa Baidena konflikts! Protams, runās, ka viņš nevarēja citādi, pret viņu bija spiediens Kongresā utt. Tas nemaina galveno: pieņemtie lēmumi ir kara akts pret Krieviju. Un tagad Tramps pilnībā ir solidarizējies ar vājprātīgo Eiropu.”
Taču Medvedevs ir saskatījis lielu labumu faktā, ka Amerika nu ir Krievijas ienaidniece, gan nesamulstot no tā, ka krievu propagandistu acīs Amerika vienmēr ir bijusi ienaidniece, tikai lika cerības uz to, ka “mūsu Trampuška” to sagraus no iekšpuses. Labums ir šāds: beidzot var Ukrainā “karot pa īstam”, neaizsedzoties ar liekulīgo vīģes lapu par “humāno speciālo militāro operāciju”, kas nez kādēļ jau ilgst 1339 dienas jeb tikai nedaudz mazāk par krievu propagandas lielāko svētumu Lielo tēvijas karu – tas tiks pārspēts jau nākamā gada janvārī.
“Taču no Trampa svārsta kārtējās kustības ir arī viens acīmredzams ieguvums: tagad var pa visām banderiešu slēptuvēm maukt ar dažādiem ieročiem, neuztraucoties par nevajadzīgām sarunām. Un gūt uzvaru tieši tur, kur tikai tā ir iespējama. Uz zemes, nevis pie rakstāmgalda. Iznīcinot ienaidniekus, nevis slēdzot bezjēdzīgus “darījumus”,” dārdēja “kara vanags” Medvedevs.