Putina emisārs Dmitrijevs turpina apstrādāt amerikāņus ar diktatora citātiem: bija konfekšu papīrīši, kārta jakai
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs Maskavā sagaidījis ASV prezidenta Donalda Trampa atsūtīto delegāciju — znotu Džaredu Kušneru un īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, kuri ieradušies apspriest Ukrainas kara izbeigšanas nosacījumus. Lai kārtējo reizi parādītu viesiem, ka Kremlis gaida tikai piekāpšanās, Dmitrijevs uzvilka jaku ar zīmīgu Putina citātu. Oktobrī viņš amerikāņus mēģināja iespaidot ar savdabīga noformējuma šokolādes konfektēm.
‼️🇷🇺🇺🇸Уиткофф и Кушнер погуляли по Красной площади перед встречей с Путиным— Светалина (@yORNjKzE9aarGLY) December 2, 2025
Интересно, что на Куртке Дмитриева цитата "Россия не та страна, которая чего-то боится!" и подпись Путина.
Представители Трампа в Москве сначала встретились со спецпредставителем Кремля Дмитриевым. pic.twitter.com/xOymjMAwsm
Sagaidot amerikāņu viesus un pirms tikšanās ar Putinu viņus vadājot pa Maskavas Sarkano laukumu, Dmitrijevs bija uzvilcis jaku ar Putina citātu: "Krievija nav valsts, kas no kaut kā baidās!"
To, ka Krievija ne no kā nebaidās, skaidri apliecināja Dmitrijeva steidzīgā ierašanās Vašingtonā uzreiz pēc Trampa lēmuma atcelt plānoto samitu Budapeštā, kā arī noteikt sankcijas Krievijas naftas gigantiem "Rosneft" un "Lukoil".
Toreiz viņš atveda amerikāņiem šokolādes konfekšu komplektu "Diža cilvēka dižie citāti", kas iepakots papīrīšos ar Putina citātiem. “Krievijas robežas nekur nebeidzas”, “Ja kautiņš ir neizbēgams, jāsit pirmajam”, “Savējos nepametam”, “Krievija ir tāda valsts, kas ne no kā nebaidās”, “Iznācāt, kad uz to nav tiesību, saņemsiet pa pauri ar steku”, “Pasaule mainās, un visu laiku līst logā turpu šurpu, plēst sev bikses – tā nav labākā nodarbe”, “Kad cilvēks pārstāj brīnīties, viņam laiks uz kapiem”, “Jo mazāk zobu, jo vairāk mīli putru”, “Ja vajadzēs, mēs paši varam jebkuru pamācīt”, “Piedot teroristiem ir dieva darbs, mans darbs ir viņus nosūtīt pie viņa” un citās diktatora domu pērlēs bija ietītas dāvātās konfektes. Toreiz Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka šāda noformējuma konfekšu dāvināšana bijusi paša Dmitrijeva iniciatīva.
Tikmēr parādījušies pirmie video kadri no amerikāņu delegācijas tikšanās Kremlī ar Putinu, un absolūti nekas neliecina, ka šeit būtu ieradušies pasaules varenākās demokrātijas pārstāvji, lai liktu diktatoram izbeigt viņa izraisīto asiņaināko karu Eiropā kopš Ādolfa Hitlera sāktā Otrā pasaules kara, kurā amerikāņi palīdzēja Padomju Savienībai sakaut nacistisko Vāciju. Tieši otrādi, tikšanās atgādina senu draugu atkalredzēšanos un Stīvs Vitkofs, kurš nekad nav slēpis savu labvēlīgo attieksmi pret Putinu, izskatās laimīgs, pēc īsa pārtraukuma atkal tiekoties ar savas sajūsmas objektu.