Putins apsver iespēju atlaist Dmitrijevu un pārskatīt sarunas ar Ukrainu
Februārī, strauji pasliktinoties Krievijas ekonomikai, Putins gatavojās pārskatīt sarunas ar Ukrainu.
Apmēram pirms mēneša, februārī, Putins apsvēra iespēju mainīt Ukrainas sarunu komandu un atlaist Kirilu Dmitrijevu, raksta Mihails Zigars laikrakstā "The New York Times". Saskaņā ar Kremlim tuvu avotu teikto, "Rosņeft" izpilddirektors Igors Sečins, kuru uzskata par Putina labo roku, tika uzskatīts par vienu no kandidātiem viņa vietā.
Šāda pārkārtošana varētu liecināt par gatavošanos nopietnākam sarunu procesam, lai izbeigtu karu.
Strauji pasliktinoties Krievijas ekonomikai, Putins sāka gatavoties lielām pārmaiņām. Bija pat pazīmes, ka viņš varētu pārskatīt savu nostāju sarunās ar Ukrainu un, iespējams, meklēt izeju no konflikta, norāda publikācija. Šāda pārkārtošana liecinātu, ka Putins plāno uztvert sarunas nopietnāk, uzskata Zigars.
Sarunu vedēja maiņa
Pēc Zigara teiktā, Dmitrijevs februārī bija uz atlaišanas robežas, kad Kremlis sāka pārskatīt savu pieeju sarunām. Sečina iecelšana amatā, pateicoties viņa pieredzei mijiedarbībā ar ārvalstu partneriem, tostarp ASV enerģētikas uzņēmumiem, varēja stiprināt Krievijas pozīcijas starptautiskajās sarunās.
Avoti norāda, ka Kremlis apsvēra dažādus konflikta scenārijus, tostarp deeskalācijas iespēju. Tomēr pēc kara sākuma Irānā un naftas cenu pieauguma ekonomiskais spiediens uz Putinu mazinājās, un pārstrukturēšanas plāni ir atlikti.