Identificēti vēl divi Bučas varmākas: viens no viņiem apbedīšanas laikā šāva uz civiliedzīvotāju, otrs lika krist ceļos
Ukrainas izmeklētāji ir identificējuši vēl divus Krievijas karavīru, kurus tur aizdomās par kara noziegumiem Bučā.
Tiesībaizsardzības iestādes ir izvirzījušas apsūdzības pret vēl diviem okupantiem, kuri tiek apsūdzēti kara noziegumu izdarīšanā Bučas okupācijas laikā Kijivas apgabalā. Par to 6. aprīlī ziņoja Valsts policija.
Krievija 2022. gadā uzsāka masu terora kampaņu pilna mēroga karā Kijivas apgabalā, tostarp civiliedzīvotāju masveida slepkavības Bučā. Kopš tā laika tā turpina uzbrukumus ukraiņiem, pārejot uz bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukumiem.
2022. gada okupācijas laikā Krievija Bučā pastrādāja vairāk nekā 9000 noziegumu, nogalinot aptuveni 1400 civiliedzīvotāju, tostarp 37 bērnus.
Krievu snaiperis atklāja mērķētu uguni uz civiliedzīvotājiem
Viens no aizdomās turētajiem atklāja uguni uz civiliedzīvotājiem, kuri mēģināja apglabāt Krievijas spēku nogalinātu vīrieti netālu no daudzdzīvokļu mājas.
"Viens no upuriem, mēģinot aizbēgt, skrēja uz pagraba pusi. Krievu karavīrs sāka apzināti šaut pa upura galvu ar triecienšauteni," teikts paziņojumā.
Vietējam iedzīvotājam izdevās izdzīvot un paslēpties pagrabā.
Aizdomās turamais ir 35 gadus vecs vīrietis no Pleskavas, kurš identificēts kā izlūkošanas vada snaiperis no Krievijas desanta spēku 76. gaisa trieciendivīzijas 234. gaisa triecienpulka 1. bataljona taktiskās grupas.
Viņam tiek izvirzīta apsūdzība saskaņā ar Ukrainas likumiem par mēģinājumu veikt tīšu civiliedzīvotāja slepkavību.
Piespieda Ukrainas civiliedzīvotāju nometies ceļos un viņu piekāva
Vēl viens karavīrs tiek apsūdzēts par cietsirdīgu izturēšanos pret civiliedzīvotājiem. Centrālās ielas pagalmā Krievijas karaspēks apturēja garāmgājēju. Aizdomās turamais piespieda viņu nometies ceļos, pēc tam sita un ļaunprātīgi izmantoja.
Tas ir 37 gadus vecs vīrietis no Krievijas Magadanas apgabala, sakaru vienības eskadras komandieris tajā pašā 234. gaisa triecienpulkā. Viņam ir izvirzītas apsūdzības par cietsirdīgu izturēšanos pret civiliedzīvotājiem.
Ukrainas izmeklētāji turpina centienus identificēt Krievijas personālu, kas iesaistīts noziegumos pret civiliedzīvotājiem. Šīs izmeklēšanas ir daļa no plašākiem centieniem dokumentēt kara noziegumus un nodrošināt atbildību.
