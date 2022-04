Bučas vietējā iedzīvotāja atklāj jaunus faktus par zvērībām pilsētā

Video, ko sociālās vietnes "Facebook" lapā ievietojusi Bučas pilsētas domes deputāte, Ukrainas Nacionālās advokātu asociācijas advokāte Jekaterina Ukrainceva, Bučas iedzīvotāja Jeļena sarunā ar viņu stāsta par redzētajām zvērībām.

"Nokāpām pagrabos 27. februārī. Pirmās nedēļas bija vairāk vai mazāk mierīgas, bet tad nāca citi, kuri vēl nebija redzēti Bučā. Visiem bija pāri četrdesmit gadiem, rupji vīri," atminas Jeļena.

Kā stāsta vietējā iedzīvotāja, šie vīri lamājušies, draudējuši pat saviem cilvēkiem. "Izrādījās, ka tur bija arī FDD darbinieki. Es atceros vienu no viņiem, bet viņš nenosauca savu vārdu."

Viņai jautāts, kāpēc viņa palikusi pilsētā, uz ko viņa atbildējusi, ka tās ir viņas mājas. Atbilde vīrietim nav patikusi, un viņš viņu saucis par nodevēju.

Sieviete skaidro, ka visi baidījušies no šī vīrieša. Pēc viņa ierašanās sācies masveida nāvessods civiliedzīvotājiem. "Piemēram, trīs mani kaimiņi - meitene un divi puiši - iznesa atkritumus. Tad viņi tika atrasti miruši. Līķi gulēja ilgi, tie netika aizvesti. Kāpēc tika nogalināti civiliedzīvotāji? Es nezinu."

Viņa norāda, ka gandrīz nogalināts arī viņas brālis. "Es uz ceļiem lūdzu viņu neaiztikt. Ko es pamanīju: lielākā daļa no upuriem tika sašauti mugurā."

Iepriekš vairāki izdzīvojušie ziņojuši, ka Bučā bijis arī čečenu formējumu jeb tā dēvēto kadiroviešu štābs. Viņi cilvēkus šāvuši, izdedzinājuši acis, nogriezuši ķermeņa daļas, mocījuši līdz nāvei kā pieaugušos, tā bērnus.

Jāteic, ka arī iepriekš spīdzinātais Čerņigovas apgabala Starostinskas rajona priekšnieks Aleksandrs Kraskovskis pieminējis FDD klātbūtni Ukrainā. Viņaprāt, bijuši gan FDD, gan Krievijas Bruņoto spēku Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) vienību darbinieki.

Kā Kraskovskis, kurš krievu gūstā krita Zamglajā, kas atrodas netālu no Ripki ciema, un tika spīdzināts pusotru dienu, iepriekš stāstīja intervijā "Общественному", viņš toreiz tika spīdzināts, lai okupanti iegūtu informāciju par Ukrainas bruņotajiem spēkiem.

Pirmā pratināšana bijusi visļaunākā. Viņam tika sperts pa nierēm, aknām un seju, draudēja nocirst pirkstus un nogalināt. "Kad viena grupa iznāca, tad ienāca cita. Bija sajūta, ka viņi kontrolē viens otru. Manuprāt, daži bija no FDD, daži no GRU."

Aleksandrs savulaik bijis karavīrs, dienējis robežvienībā un piedalījies kaujās Afganistānā. Viņš stāsta, ka viņu nopratināja profesionāļi. Viņi viņu situši, lai viņš nenomirst, bet cieš lielās sāpēs. "Manas kājas bija tā pietūkušas, ka nevarēju ne piecelties, ne paiet. Biju nekustīgs."

Pēc pirmās nopratināšanas Aleksandrs tika nogādāts nelielā aukstuma kamerā pagrabā. Savukārt otrajā pratināšanā viņam sists pa ausīm tā, ka no kreisā sāna tecējušas asinis. Nopratināšanas telpā zem griestiem pamanījis virvi uz caurulēm. Viņš uzskata, ka dažus ieslodzītos pakar aiz rokām vai kājām.

25. martā viņu nodeva vietējās pašvaldības pārstāvjiem. Ieslodzījuma laikā Aleksandrs neredzēja seju nevienam no tiem, kas viņu piespiedu kārtā aizturēja.

Jau ziņots, ka tīmekļa medijs "Meduza" ir publicējis videoierakstus, kas ar dronu no 23. līdz 30.martam uzņemti Ukrainas pilsētā Bučā un pierāda, ka vietējie civiliedzīvotāji ir nogalināti laikā, kad šo pilsētu bija okupējis Krievijas karaspēks.

Šos video medijam "Meduza" nodeva baltkrievu izlūks Sergejs Korotkihs no bataljona "Azov", kas karo par Ukrainu.

"Šajos ierakstos var redzēt nogalināto līķus Jablonskas ielā, kā arī vairākās kaimiņu ielās Bučā. Mēs veicām līķu atrašanās vietas ģeolokāciju, un tā pilnībā sakrita ar līķu lokāciju, kuri tika atrasti 2022.gada 1. un 2.aprīlī pēc Krievijas karaspēka atkāpšanās no pilsētas (..) Ir svarīgi atzīmēt, ka visi bojāgājušie, kas nofilmēti no gaisa, guļ ne vienkārši tajās pašās vietās, bet arī tajās pašās pozās, kā uzfilmēts no zemes. Vairākos video blakus līķiem (dažu desmitu vai dažu simtu metru attālumā) var ieraudzīt militāro tehniku, kas līdzīga tehnikai, kāda ir Krievijas desanta daļu bruņojumā (iespējams, tās ir desanta kaujas mašīnas un desanta bruņutransportieri)," ziņoja "Meduza".

Pirms tam galvenais dokumentālais pierādījums par civiliedzīvotāju bojāeju Bučā krievu okupācijas laikā bija "Maxar" satelītuzņēmumi no marta vidus. Krievijas prokremliskie blogeri ar ēnu astronomisko analīzi mēģināja pierādīt, ka šie ''Maxar" satelītuzņēmumi ir no 1.aprīļa, kad Buču atbrīvoja Ukrainas armija.

