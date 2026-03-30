Zelenskis asi atbildējis uz "Rheinmetall" izpilddirektora komentāriem par "mājsaimniecēm" un droniem
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atbildēja uz "Rheinmetall" izpilddirektora nicinošajiem komentāriem par Ukrainas dronu ražotājiem.
Ukrainas prezidents paskaidroja, kāpēc Ukraina jau ieņem savu vietu pasaules aizsardzības nozarē.
Zelenskis atbildēja uz "Rheinmetall" izpilddirektora komentāriem par Ukrainas dronu ražotājiem: ja "mājsaimnieces" ražo ieročus, viņas ir gatavas vadīt uzņēmumu.
Zelenskis sniedza šo paziņojumu, atbildot uz žurnālistu jautājumiem.
"Ja katra mājsaimniece Ukrainā patiesi var ražot dronus, tad katra mājsaimniece Ukrainā var būt "Rheinmetall" izpilddirektore. Un es apsveicu mūsu Ukrainas aizsardzības nozari ar šo augsto līmeni," viņš teica.
Prezidents arī norādīja, ka konkurence jāpanāk nevis ar vārdiem, bet gan ar rezultātiem.
"Un mēs katru dienu demonstrējam šo tehnoloģiju rezultātus kaujas laukā, uz zemes, gaisā un, jūs zināt, arī jūrā," uzsvēra Zelenskis.
Viņš īpaši atzīmēja Ukrainas pieredzes unikalitāti.
"Esmu pārliecināts, ka mūsu aizsardzības nozare ieņems un jau ieņem vietu pasaulē sistēmu, dažu mūsu sistēmu un mūsu sistemātiskās pieejas ziņā. Es uzskatu, ka mēs esam unikāli, tikai mums ir šī pieredze," piebilda prezidents.
"Rheinmetall" izpilddirektora izteikumi
"Rheinmetall" izpilddirektors Armīns Papergers nicinoši izteicās par Ukrainas dronu ražotājiem, īpaši "Fire Point" un "Skyfall". Viņš tos nosauca par "mājsaimniecēm ar 3D printeriem virtuvē" un salīdzināja dronu ražošanu ar spēlēšanos ar konstruktoru komplektiem.
Pēc Papergera teiktā, Ukrainā nav bijis nekāda tehnoloģiska izrāviena, un attīstības līmenis ir tālu no "Lockheed Martin" vai "Rheinmetall" līmeņa.
Jau nākamajā dienā, 29. martā, uzņēmums sociālo mediju platformā "X" publicēja ziņojumu, paužot dziļu cieņu pret Ukrainu.
"Rheinmetall" uzsvēra, ka katrs ukrainis sniedz "nenovērtējamu ieguldījumu" cīņā pret Krievijas iebrukumu un ka valsts inovatīvais gars viņus "iedvesmo".
Uzņēmums faktiski distancējās no sava izpilddirektora paziņojumiem, lai gan tieša atvainošanās netika sniegta.