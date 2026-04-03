Zelenskis atklāj slepenus britu izlūkdienesta ziņojuma datus un izsaka piedāvājumu Putinam
Pašlaik situācija frontē Ukrainā ir labākā pēdējo desmit mēnešu laikā, atsaucoties uz Lielbritānijas ārējā izlūkdienesta (MI6) ziņojumu, sarunā ar žurnālistiem norādīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Sarunā ar žurnālistiem Ukrainas prezidents uzsvēra, ka britu izlūku secinājumi pilnībā saskan ar sabiedroto redzējumu. "Ņemot vērā mūsu teritoriju okupāciju un deokupāciju, šobrīd esam nelielos plusos. Ja salīdzinām vietas, kur izdevies pavirzīties okupantiem, ar tām, kur mums izdevies atbrīvot savu zemi, esam atguvuši aptuveni 20 kvadrātkilometrus. Kopumā fronte turas. Tāpēc britu izlūkdienesta vērtējums – ka situācija ir sarežģīta, tomēr labākā pēdējo desmit mēnešu laikā – ir pilnīgi taisnīgs," skaidroja Zelenskis, izsakot dziļu pateicību visām Ukrainas aizstāvju vienībām, kas šo stabilitāti nodrošina.
Pievēršoties jautājumam par Ukrainas ierosināto pamieru Lieldienās, prezidents atzina, ka agresorvalsts tam pašlaik nav gatava. Kijiva savu lūgumu ir nodevusi ASV pārstāvjiem. "Nezinu, vai viņiem būs iespēja šo vēstījumu nodot tālāk krieviem. Redzēsim. Taču mūsu piedāvājums par uguns pārtraukšanu Lieldienās paliek spēkā," viņš piebilda.
Raksturojot taktisko situāciju, Zelenskis norādīja, ka Krievijas karaspēks mēģina izmantot nelabvēlīgus laikapstākļus, lai iefiltrētos ukraiņu pozīcijās. Okupanti apzinās, ka vasaras tuvošanās un gaišā diennakts laika palielināšanās viņu iespējas rīkoties nepamanītiem ievērojami ierobežos.
"Kad ir migla, maz saules vai līst lietus, viņi atsevišķās grupās reizēm iekļūst mūsu teritorijā. Saulainā laikā tas notiek retāk. Mēs skaidri redzam ienaidnieka spēku koncentrēšanos – virzieni paliek tie paši: Pokrovska un Huļajpole. To lielo uzbrukumu, ko viņi vēlējās īstenot martā, mūsu Bruņotie spēki ar savām darbībām izjauca. Tāpēc tagad krievi vienkārši intensificēs triecienuzbrukumus, bet globālus draudus mēs pašlaik nesaskatām," rezumēja Ukrainas prezidents.