Peskovs atbildējis uz Zelenska priekšlikumu par Lieldienu pamieru un izteicis draudus Ukrainai
Maskavas paziņojums izklausījās pēc neskaidra atteikuma, kurā nebija skaidras nostājas un tika netieši norādīts uz draudiem.
Kremlis vēl nav sniedzis skaidru un tiešu atbildi uz Ukrainas priekšlikumu par iespējamu trīs dienu pamieru Lieldienu laikā. Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs apgalvoja, ka Volodimirs Zelenskis it kā nav piedāvājis skaidru iniciatīvu.
Tādējādi Maskava neteica ne jā, ne nē, aprobežojoties ar neskaidru formulējumu kopumu. Turklāt tā arī izteica atsevišķus draudus, ka, ja Ukraina nepiekritīs "laikus", cena vēlāk būs augstāka.
"Viņš, kā vienmēr, runāja par savu gatavību un vēlmi piekrist jebkādam pamieram, pat Lieldienu pamieram. Mēs atkārtoti uzsveram: Zelenskim ir jāuzņemas atbildība un jāpieņem atbilstoši lēmumi, lai mēs panāktu mieru, nevis pamieru," paziņoja Putina pārstāvis.
"Ja Zelenskis laikus nepanāks mieru, viņam vēlāk būs jāmaksā augstāka cena," viņš piebilda.
Maskavas vecā taktika
Skaidras nostājas pamiera jautājumā vietā Kremlis atkal ķeras pie savas vecās taktikas: izvairās no saturīgām atbildēm, maina tematu un mēģina izmantot spiedienu un draudus, cenšoties ar vārdiem vien projicēt stingru nostāju Rietumu auditorijai.
Uz ilgstoša kara, milzīgo zaudējumu, ekonomisko problēmu un pieaugošo grūtību Krievijas iekšienē fona šādi paziņojumi arvien vairāk atgādina politisku blefu un pasniegt vēlmju domāšanu kā realitāti, saka novērotāji.
Zelenska piedāvātais Lieldienu pamiers
"Mēs atbalstījām jebkuru kara izbeigšanas formātu, jūs to zināt, bet, ja netiek zaudēta mūsu valsts cieņa un neatkarība, un pamieru, jebkuru formātu, kā mēs šodien apspriedām, gan pilnīgu pamieru, gan enerģētisko pamieru, un mēs esam gatavi pamieram Lieldienu brīvdienās," uzsvēra prezidents.
Valsts vadītājs piebilda, ka "normāli cilvēki, kas ciena dzīvību", runā par pamieru un kara izbeigšanu uz visiem laikiem, nevis tikai uz dažām dienām.