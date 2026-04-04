ASV izlūkdienesti uzskata, ka Irāna, visticamāk, tuvākajā laikā neatvērs Hormuza šaurumu kuģu satiksmei
Irāna, visticamāk, tuvākajā laikā neatvērs Hormuza šaurumu kuģu satiksmei, jo kontrole pār to ir Teherānas vienīgā reālā ietekme uz ASV.
Pie šāda secinājuma nonākuši ASV izlūkdienesti, ziņo "Reuters", atsaucoties uz vairākiem informētiem avotiem.
ASV izlūkdienesti uzskata, ka Irānas varas iestādes bloķēs tankkuģu satiksmi caur Hormuza šaurumu, lai uzturētu augstas globālās enerģijas cenas un tādējādi izdarītu spiedienu uz ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Izlūkdienestu ziņojumos, ar kuriem iepazinies "Reuters" avots, arī norādīts, ka šī kara rezultātā Irānas ietekme reģionā varētu pieaugt, jo Teherāna ir pierādījusi savu spēju apdraudēt naftas transportu.
Savā 1. aprīļa uzrunā Donalds Tramps paziņoja, ka kuģu caurbraukšanas regulēšanas jautājums caur Hormuza šaurumu jāuzņemas valstīm, kurām ir vislielākā interese, un Amerikas Savienotās Valstis bija gatavas tikai tām palīdzēt.
3. aprīlī Tramps paziņoja, ka Amerikas Savienotajām Valstīm nepieciešams nedaudz vairāk laika un tās varētu "viegli" atvērt Hormuza šaurumu, "paņemt naftu un nopelnīt lielu bagātību", ziņo "Reuters". Tomēr aģentūras aptaujātie eksperti atzīmēja, ka mēģinājums izmantot spēku, lai atvērtu Hormuza šaurumu, varētu novest pie ilgstoša kara ar Irānu, kas, pēc Trampa cerībām, beigsies dažu nedēļu laikā.
"Cenšoties nepieļaut, ka Irāna izstrādā masu iznīcināšanas ieročus, Amerikas Savienotās Valstis ir devušas Irānai masu iznīcināšanas ieročus," "Reuters" sacīja Starptautiskās krīzes grupas Irānas projekta direktors Ali Vaess. Viņš uzskata, ka Irānas varas iestādes saprot, ka spēja kontrolēt globālo enerģijas tirgu, bloķējot Hormuza šaurumu, ir "daudz spēcīgāka pat par kodolieročiem".
3. aprīlī tika ziņots, ka Apvienotā Karaliste sasauca sanāksmi, kurā piedalījās vairāk nekā 40 ASV sabiedroto no Eiropas, Tuvajiem Austrumiem un Āzijas, kā arī Austrālijas un Kanādas, lai apspriestu plānus atvērt Hormuza šaurumu.
"Reuters" ziņoja, ka sanāksme noslēdzās bez jebkādām konkrētām vienošanām, taču dalībnieki vienojās, ka Irānai nevajadzētu būt tiesībām noteikt nodevas kuģošanai un ka visām valstīm vajadzētu būt tiesībām brīvi kuģot pa šaurumu. Avoti arī ziņoja, ka dalībnieki vienojās, ka ASV jāiekļauj Hormuza šaurums pamiera sarunās ar Irānu.
Pirms ASV un Izraēlas kara ar Irānu līdz pat piektdaļai no visa pa jūru eksportētā naftas, kā arī sašķidrinātās dabasgāzes, tika transportēta caur Hormuza šaurumu.
Ankaras un Deli amatpersonas 4. aprīlī paziņoja, ka Hormuza šaurumam cauri izbraukuši divi Turcijas kuģi un viens Indijas kuģis.
Atļaujas saņemšanu tālākam ceļam Hormuza tuvumā kopumā gaidīja 15 Turcijas kuģi. Kā 13. martā ziņoja valsts raidorganizācija TRT, vienam kuģim atļauja dota jau agrāk. Turcijas transporta ministrs Abdulkadiru Uraloglu neminēja, kad Hormuzam cauri izbraucis otrs kuģis. Noris sarunas par to, lai atļauju saņemtu arī citi Turcijas kuģi, pauda Uraloglu. NATO dalībvalsts Turcija uzsver, ka nepiedalās ASV un Izraēlas karā pret Irānu. Ankara arī piedāvājusi savu starpniecību kara izbeigšanas labā.
Ar Indijas karogu braucošais tankkuģis, kas pārvadā sašķidrinātu naftas gāzi, ir droši izbraucis cauri Hormuzam, sestdien paziņoja Indijas valdība.
Deli, kas ir otrais lielākais sašķidrinātās naftas gāzes pircējs pasaulē, pēdējo trīs nedēļu laikā ir izdevies nodrošināt vairāku ar Indijas karogu braucošu kuģu došanos cauri Hormuzam.
Sestdien Kuģniecības ministrija apstiprināja, ka ceļu caur Hormuzu veicis tankkuģis "Green Sanvi".