Donalds Tramps apgalvo, ka Hormuzas šaurums ir atvērts kuģošanai, taču pierādās pretējais
Irānas brīvprātīgais paramilitārais formējums "Basidž" liedzis trīs konteinerkuģiem šķērsot Hormuza šaurumu.
Pretēji ASV prezidenta Donalda Trampa apgalvojumiem, ka šaurums ir atvērts kuģošanai, "Basidž" norādīja, ka Irānas oficiālā nostāja nav mainījusies un ūdensceļu joprojām ir aizliegts šķērsot kuģiem, kas ir saistīti ar Izraēlu, Savienotajām Valstīm un to sabiedrotajiem.
Hormuza šaurums, caur kuru miera laikā tiek pārvadāta piektā daļa pasaules jēlnaftas un sašķidrinātās dabasgāzes, ir kļuvis par karstāko punktu ASV un Izraēlas karā ar Irānu.
Teherāna ir vairākkārt uzbrukusi kuģiem šajā ūdensceļā, faktiski to nobloķējot.
Tramps nesen izvirzīja Irānai ultimātu pilnībā atvērt jūras šaurumu, pretējā gadījumā Irāna saskaršoties ar uzbrukumiem savai enerģētikas infrastruktūrai. Vēlāk viņš pagarināja šī ultimāta termiņu, kas tagad ir 6. aprīlis.
Iepriekš Tramps paziņoja, ka Irāna kā "dāvanu" Savienotajām Valstīm atļāvusi caur Hormuza šaurumu izbraukt desmit naftas tankkuģiem.