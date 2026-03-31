ASV prezidents Donalds Tramps.
Šodien 16:03
Tramps aicina valstis, kas cieš no degvielas trūkuma, "doties iegūt savu naftu" uz Hormuzu
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paudis viedokli, ka valstīm, kuras nav iesaistījušās karā Tuvajos Austrumos, bet cīnās ar degvielas trūkumu, vajadzētu "doties iegūt savu naftu" uz Hormuza šaurumu.
Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" raksta, ka valstīm, "kuras atteicās iesaistīties", vajadzētu saņemt drosmi un "doties uz šaurumu un vienkārši to paņemt", piebilstot, ka Savienotās Valstis tām nepalīdzēs.
"ASV jums vairs nepalīdzēs, tāpat kā jūs nepalīdzējāt mums. Irāna būtībā ir izpostīta. Darba smagums ir veikts. Ejiet un iegūstiet savu naftu!" uzsver ASV prezidents.