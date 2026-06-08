Rēzeknes novadā eksāmenu kultūrā un mākslās gaisa telpas apdraudējuma dēļ nepārceļ
Rēzeknē un Rēzeknes novadā gaisa telpas apdraudējums ietekmējis centralizētā eksāmena norisi kultūrā un mākslās, taču tas nav pārcelts.
Eksāmenam bija jāsākas plkst. 10, taču vēl pirms tā sākuma iedzīvotāji saņēma paziņojumu par gaisa telpas apdraudējumu. Nepilnu pusstundu pēc eksāmena sākuma apdraudējums tika atcelts.
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tīmekļvietnē norādīts, ka gadījumos, kad oranžais brīdinājums izsludināts pirms eksāmena materiālu atvēršanas vai pārbaudījuma sākšanas tiešsaistē, eksāmena norise netiek sākta. Ar pašvaldības lēmumu eksāmena norisi var pārcelt uz drošu telpu un sākt tur. Savukārt, ja eksāmena norise drošā vietā nav iespējama, attiecīgās skolas skolēni eksāmenu kārto papildtermiņā.
Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Strode aģentūrai LETA apliecināja, ka eksāmens notiek drošās telpās.
Savukārt Rēzeknes Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības un metodiskā atbalsta jautājumos Linda Gevaļa pastāstīja, ka pilsētā uz eksāmenu kārtošanu bija ieradušies četri skolēni. Viņi izglītības iestādē ir bijuši pirms šūnu apraides par apdraudējumu, tāpēc palika telpās, ievērojot divu sienu principu. Savukārt eksāmens sācies nedaudz vēlāk.
Pēc VIAA rīcībā esošās informācijas eksāmenam šajās pašvaldībās bija pieteikti 14 vidusskolēni. Citās skartajās pašvaldībās šī eksāmena kārtotāju nav.
Jau ziņots, ka pirmdienas rītā bija izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē.
Attiecībā uz Ludzas un Rēzeknes novadiem Nacionālie bruņotie spēki aicināja doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Vēlāk Latgalē notriekts no ārzemēs ielidojis drons.