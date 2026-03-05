"Idioti!" - Medvedevs paziņo, ka NATO vadība esot "sajukusi prātā"
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs sociālajā platformā X nācis klajā ar paziņojumu, kurā kritizē NATO un ASV par kara darbības sākšanu Tuvajos Austrumos un Irānas līdera nogalināšanu, apgalvojot, ka NATO esot “pilnībā sajukusi prātā”.
Komentējot pēdējos notikumus, odiozais Krievijas ekspremjers savā ierakstā pauda sašutumu par ASV un NATO rīcību: "Vispirms ASV nogalina Irānas līderi un sāk karu Tuvajos Austrumos. Bet tagad NATO idioti ar [Donalda] Trampa paklausīgo "dēliņu" [Marku] Ruti priekšgalā spriež par 5. panta piemērošanu."
"Varbūt izvirzīt ASV prezidentu Nobela Miera prēmijai — par lielā kara sākšanu," rosina odiozais Krievijas ekspremjers, velkot paralēles ar Džordža Orvela antiutopiju "1984". "Orvelam bija taisnība: karš ir miers!" raksta Medvedevs noslēdzot savu vēstījumu.
Jau vēstīts, ka Turcija trešdien paziņoja, ka NATO sistēmas pārtvērušas irāņu raķeti, pirms tā spēja ielidot Turcijas gaisa telpā. Saskaņā ar Turcijas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju raķete pirms pārtveršanas šķērsoja Irākas un Sīrijas gaisa telpu. Tā tika pārtverta ar NATO pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas darbojas Vidusjūras reģionā.
NATO nosodījusi Irānas vēršanos pret Turciju. "Irānai turpinot savus neselektīvos uzbrukumus visā reģionā, NATO stingri atbalsta visus sabiedrotos, tostarp Turciju," paziņoja NATO pārstāve Elisona Hārta.
"Mūsu atturēšanas un aizsardzības nostāja joprojām ir spēcīga visās jomās, tostarp attiecībā uz pretgaisa un pretraķešu aizsardzību," viņa piebilda.
Tāpat vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien sāka triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas. Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.