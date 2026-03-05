Speciālists skaidro, vai pasaules lielākās sašķidrinātās dabasgāzes piegādātājas Kataras izsludinātais "force majeure" šobrīd tieši ietekmē Baltijas un Eiropas dabasgāzes tirgu
Enerģētikas uzņēmuma "Elenger" valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulte komentē, vai Kataras valsts uzņēmuma "QatarEnergy" izsludinātie "force majeure" apstākļi patlaban tiešā veidā ietekmē situāciju dabasgāzes tirgū Baltijā un Eiropā.
Baltijas reģionā dabasgāze netiek piegādāta no Kataras. Arī kopējo Eiropas tirgus situāciju tas pagaidām būtiski nemaina, jo jau pirms "force majeure" izsludināšanas Katara faktiski bija pārtraukusi sašķidrinātās dabasgāzes piegādes saviem klientiem.
Skulte norādīja, ka sarežģītāka situācija šobrīd veidojas Āzijā, kur samazināto piegāžu dēļ vairākās valstīs jau tiek apsvērta gāzes patēriņa samazināšana. "Vienlaikus, ja pašreizējā situācija turpināsies vairākus mēnešus, tas varētu sarežģīt Eiropas iespējas atjaunot dabasgāzes rezerves nākamajai apkures sezonai, un šādā gadījumā dabasgāzes cenas varētu pieaugt vēl vairāk nekā tas novērojams šobrīd," skaidroja Skulte.
Viņš norādīja, ka 5. martā dabasgāzes biržas cena ir nostabilizējusies ap 50 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir aptuveni par 70% vairāk nekā pirms nedēļas. Vienlaikus šis līmenis ir tikai nedaudz augstāks nekā 2024./2025. gada apkures sezonā un joprojām ir būtiski zemāks nekā cenu pīķi, kas tika piedzīvoti 2021./2022. gadā.
"Elenger" turpina nodrošināt stabilas piegādes saviem klientiem. Uzņēmums arī turpmākajos mēnešos sagaida vairākas sašķidrinātās dabasgāzes kravas, tādēļ piegāžu drošība klientiem Baltijā ir nodrošināta.
AS "Latvenergo" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka "Latvenergo" sadarbojas ar vairākiem piegādātājiem ASV un Norvēģijā, lai mazinātu atkarību no viena piegādātāja. Katara nav uzņēmuma piegādes avots. Vienlaikus "Latvenergo" uzskata, ka pagaidām vēl par agru izteikt precīzus secinājumus par situācijas Tuvajos Austrumos ietekmi, lai arī redzams, ka finanšu tirgi reaģē un tiek izteiktas dažādas prognozes.
Pagājušajā gadā "Latvenergo" iegādājās par 28,5% vairāk sašķidrinātās dabasgāzes nekā 2024. gadā, un divas trešdaļas no piegādēm bija no ASV. Patlaban ir plānota piegāde no Norvēģijas, un tā tiks organizēta caur Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināli.
Jau ziņots, ka pēc Irānas uzbrukumiem sašķidrinātās dabasgāzes objektiem Kataras valsts uzņēmums "QatarEnergy" pasludinājis "force majeure" apstākļus turpmākajām piegādēm. "Force majeure" ir līgumos atrunāts punkts, kas ļauj ražotājiem nepildīt līgumā noteiktās piegāžu saistības saistībā ar apstākļiem, kurus tie nespēj kontrolēt.
Katarai ir trešās lielākās gāzes rezerves pasaulē, un tā ir vadošā sašķidrinātās dabasgāzes eksportētāja.
Kopš Izraēlas un ASV uzbrukuma Irānai, kas sākās 28. februārī, un Irānas atbildes triecieniem Persijas līča valstīm un kuģu satiksmes ierobežošanas Hormuza šaurumā naftas un gāzes cenas ir strauji pieaugušas.