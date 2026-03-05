Valdība piešķir 752 000 eiro, lai Latvijas valstspiederīgie varētu pamest kara skartos Apvienotos Arābu Emirātus
Valdība ceturtdien ārkārtas sēdē, kas noritēja aptaujas kārtībā, nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).
Ņemot vērā drošības situāciju Tuvo Austrumu reģionā, Ārlietu ministrijai (ĀM) sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) uzdots nodrošināt Latvijas valstspiederīgajiem AS "Air Baltic Corporation" organizētus repatriācijas reisus no attiecīgā reģiona. Vienlaikus ĀM, ja nepieciešams, jānodrošina Latvijas valstspiederīgo evakuācija no AAE ar sauszemes transportu uz AAE kaimiņvalstīm.
Valdība vienojās, ka, īstenojot repatriācijas un evakuācijas pasākumus, prioritāte piešķirama ģimenēm ar bērniem, nepilngadīgajiem, personām ar veselības un kustību traucējumiem, grūtniecēm, senioriem, personām ar invaliditāti, bērniem bez pavadoņa un citām sociāli mazaizsargātajām personām.
Tāpat valdība lēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums biļetes iegādei "Air Baltic Corporation" organizētajam repatriācijas reisam ir 350 eiro.
SM kā "Air Baltic Corporation" kapitāldaļu turētājam uzdots pārliecināties, ka tās piedāvātā pakalpojuma cena repatriācijas reisam atbilst faktiskajām izmaksām un nepārsniedz piedāvājumu citiem līdzvērtīga pakalpojuma saņēmējiem. Kopējie izdevumi 752 000 eiro apmērā tiks segti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka ĀM Konsulārajā reģistrā uz 4. martu bija reģistrējušies 624 Latvijas valstspiederīgie, kuri lūguši palīdzību izbraukšanai no AAE.
28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Vairākas ietekmētās valstis pirmajās konflikta dienās pilnībā slēdza savas gaisa telpas, bet 4. martā sāka to daļēju, bet ne pilnīgu atvēršanu.