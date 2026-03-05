Repatriācijas reisu no Dubaijas uz Rīgu "airBaltic" plāno veikt 6. marta vakarā
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" repatriācijas lidojumu no Apvienoto Arābu Emirātu pilsētas Dubaijas uz Rīgu plāno izpildīt piektdien, 6. martā, uzsverot, ka ir gatava operatīvi rīkoties, tostarp nepieciešamības gadījumā pielāgot lidojumu grafiku un veikt papildu lidojumus, paziņoja lidsabiedrība.
Pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pieprasījuma airBaltic sadarbībā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju plāno izpildīt speciālu repatriācijas lidojumu no Dubaijas uz Rīgu, lai palīdzētu valstspiederīgajiem, kurus skārusi pašreizējā situācija Tuvajos Austrumos,… pic.twitter.com/bd32MLtvH0— airBaltic (@airBaltic) March 5, 2026
Patlaban paredzēts, ka reiss "BT7701" varētu tikt izpildīts piektdien ar izlidošanu no Dubaijas starptautiskās lidostas plkst. 17.50 pēc Dubaijas vietējā laika. Lidojums uz Rīgu plānots ar tehnisko pieturu Iraklijā, Grieķijā, un paredzams, ka lidmašīna Rīgā varētu ierasties sestdien, 7. martā, plkst. 2.10 pēc Rīgas vietējā laika. Reisā plānots nodrošināt 145 sēdvietas.
Ar Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir reģistrējušies Konsulārajā reģistrā, sazināsies Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM), informējot par iespējām piedalīties lidojumā un turpmāko kārtību. Lidsabiedrība aicina nekādā gadījumā nedoties uz lidostu, kamēr nav saņemts individuāls apstiprinājums par iekļaušanu konkrētā lidojuma pasažieru sarakstā un lidojumā.
Vienlaikus lidsabiedrība turpina sekot līdzi notikumu attīstībai Tuvo Austrumu reģionā un uztur sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām. Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos apstākļus, reisa izpildē var tikt ieviestas neparedzētas izmaiņas. Šādos gadījumos pasažierus savlaicīgi informēs.
"airBaltic" norāda, ka šī situācija rada nenoteiktību, tādēļ lidsabiedrība ir gatava operatīvi rīkoties, tostarp nepieciešamības gadījumā pielāgot lidojumu grafiku un veikt papildu lidojumus, lai atbalstītu ietekmētos pasažierus, tiklīdz būs iespējams droši atsākt lidojumus. "airBaltic" par nākamajiem iespējamajiem reisiem publiski paziņos atsevišķi.
Ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju Tuvajos Austrumos, "airBaltic" kā Eiropas Savienībā (ES) reģistrēta lidsabiedrība var veikt lidojumus tikai atbilstoši ES Aviācijas drošības aģentūras (EASA) drošuma rekomendācijām un regulatīvajiem ierobežojumiem konkrētajā gaisa telpā. Papildus tam lidojumu izpildi nosaka drošības risku izvērtējums, lidostu operacionālā gatavība, apkalpju darba un atpūtas laika ierobežojumi, kā arī apdrošināšanas seguma nosacījumi, tāpēc reisus nav iespējams organizēt brīvi vai ātrāk par noteiktajiem drošības un regulatīvajiem nosacījumiem.
Jauns.lv jau vēstīja, ka valdība ceturtdien ārkārtas sēdē, kas noritēja aptaujas kārtībā, nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE). Ņemot vērā drošības situāciju Tuvo Austrumu reģionā, ĀM sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) uzdots nodrošināt Latvijas valstspiederīgajiem "airBaltic" organizētus repatriācijas reisus no attiecīgā reģiona.
Vienlaikus ĀM, ja nepieciešams, jānodrošina Latvijas valstspiederīgo evakuācija no AAE ar sauszemes transportu uz AAE kaimiņvalstīm.
Valdība vienojās, ka, īstenojot repatriācijas un evakuācijas pasākumus, prioritāte piešķirama ģimenēm ar bērniem, nepilngadīgajiem, personām ar veselības un kustību traucējumiem, grūtniecēm, senioriem, personām ar invaliditāti, bērniem bez pavadoņa un citām sociāli mazaizsargātajām personām.
Tāpat valdība lēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums aviobiļetes iegādei "airBaltic" organizētajam repatriācijas reisam ir 350 eiro.
SM kā "airBaltic" kapitāldaļu turētājam uzdots pārliecināties, ka tās piedāvātā pakalpojuma cena repatriācijas reisam atbilst faktiskajām izmaksām un nepārsniedz piedāvājumu citiem līdzvērtīga pakalpojuma saņēmējiem.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka ĀM Konsulārajā reģistrā uz 4. martu bija reģistrējušies 624 Latvijas valstspiederīgie, kuri lūguši palīdzību izbraukšanai no AAE.
28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Vairākas ietekmētās valstis pirmajās konflikta dienās pilnībā slēdza savas gaisa telpas, bet 4. martā sāka to daļēju, bet ne pilnīgu atvēršanu.