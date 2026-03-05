Krievijas poliklīnikā zvēriski nogalina sešu bērnu mammu
Kādā Krievijas poliklīnikā notika baiss noziegums, kad vīrietis zvēriski nogalināja tur strādājošu medmāsu. Taču nozieguma detaļas izrādījās vēl šausmīgākas.
Noziegums tika pastrādāts 4. martā Sverdlovskas apgabala Reftinskas ciematā, kur poliklīnikā no daudziem naža dūrieniem dzīvību zaudēja sešu bērnu mamma, 38 gadus veca medmāsa Viktorija Bliskunova. Viņas jaunākajai meitai ir tikai trīs gadi.
Viņas slepkavu izdevās apcietināt, tas izrādījās viņas vīrs un bērnu tēvs. 41 gadu vecais Sergejs atzina, ka uz slepkavību viņu pamudināja aizvainojums par to, ka sieva pēc nepilnu 18 gadu kopdzīves bija nolēmusi no viņa aiziet un iesniegusi laulības šķiršanas pieteikumu.
Vietējie mediji vēsta, ka alkoholu iecienījušais vīrietis jau bijis vairākkārt notiesāts, kā arī nonācis likumsargu redzeslokā ar sadzīves vardarbību. Ģimene jau iepriekš bija piedzīvojusi traģēdiju, kad pa logu izkrita un nositās viņu vecākais dēls.