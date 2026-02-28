Pasaulē
Šodien 18:21
VIDEO: aculiecinieks iemūžina sprādzienu greznās "Fairmont" viesnīcas ēkā, Dubaijā
Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos šovakar atskanējuši skaļi sprādzieni un aculiecinieki nofilmējuši ugunsgrēku, dūmus greznajā "Fairmont" viesnīcā. Jauns.lv rīcībā nonācis arī aculiecinieka video ar sprādziena brīdi.
Apvienoto Arābu Emirātu ziņu aģentūra WAM, atsaucoties uz valsts Aizsardzības ministriju, ziņoja, ka tika pārtverts jauns Irānas raķešu un dronu vilnis. Iepriekš valsts mediji ziņoja, ka Abū Dabī gājis bojā viens cilvēks.
Kāds aculiecinieks iemūžinājis pagaidām nezināma veida lādiņa, raķetes triecienu vai atlūzu uzkrišanu uz greznās "Fairmont" viesnīcas ēkas Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Izraēla un ASV sestdien sāka uzbrukumu Irānai, un raķešu triecienos tur cietusi gan Teherāna, gan vairākas citas pilsētas. Irāna veic atbildes triecienus Izraēlai, kā arī ASV armijai Bahreinā un citās Persijas līča reģiona valstīs.