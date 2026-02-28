Irāna veikusi triecienu ASV militārajiem objektiem, sprādzieni dzirdami arī Izraēlā
Irāna veikusi triecienus ASV armijas objektiem Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), Bahreinā, Katarā un Kuveitā, atbildot uz ASV un Izraēlas triecieniem Irānā, pavēstīja Irānas armija.
Mērķu vidū bija Al Udeidas gaisa spēku bāze Katarā, Al Salema gaisa spēku bāze Kuveitā, Al Dafras gaisa spēku bāze AAE, kā arī ASV jūras karaflote Bahreinā, vēsta Irānas ziņu aģentūra "Fars".
Irāna sestdien veikusi raķešu triecienu ASV flotes bāzei Bahreinā, pavēstīja Bahreinas Nacionālais komunikācijas centrs.
Bahreinā no Džufairas rajona, kur atrodas ASV flotes bāze, paceļas dūmi, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Ziņu aģentūras AFP žurnālisti vēsta, ka spēcīgi sprādzieni bija dzirdami arī Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā.
Abū Dabī, AAE, kur pārtvertas vairākas Irānas izšautas raķetes, dzīvību zaudējis vismaz viens cilvēks, vēsta AAE ziņu aģentūra.
Irāna brīdinājusi, ka veiks atbildes triecienus.
Irānas Revolūcijas gvarde pavēstīja, ka, atbildot uz Izraēlas un ASV uzbrukumu, Izraēlas virzienā raidījusi dronus un raķetes.
Izraēlā Jeruzalemē un valsts ziemeļdaļā bija dzirdami sprādzieni, vēsta ziņu aģentūra AFP un Kataras telekanāls "Al Jazeera".
Izraēlas armija ziņoja, ka tā konstatējusi, ka no Irānas Izraēlas virzienā izšautas raķetes.
Sprādzieni bija dzirdami virs Jeruzalemes, vēsta AFP žurnālisti.
Arī Izraēlas ziemeļus satricinājuši sprādzieni, Izraēlas armijai cenšoties pārtvert Irānas izšautās raķetes, vēsta "Al Jazeera".
Izraēlas armija iepriekš ziņoja, ka liks lietā pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai notriektu Irānas raķetes.
Nav ziņu par postījumiem vai upuriem.