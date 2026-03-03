Vēl viens iecienīts - "Michelin" ceļvedī iekļauts - restorāns Rīgā uz laiku pārtrauc darbību
Rīgas savu darbību uz laiku pārtrauc viens no iecienītajiem restorāniem – "Whitehouse". Uzņēmuma vadība paziņojusi, ka restorāns tiek slēgts rekonstrukcijai un apmeklētājiem būs pieejams vēl tikai dažas dienas.
Kā teikts restorāna paziņojumā sociālajā tīklā "Facebook", restorāna pēdējā darba diena būs sestdiena, 7. marts. Līdz ar to viesiem ir palikušas vien dažas dienas, lai izbaudītu maltīti iecienītajā vietā ar skatu uz Vērmanes dārzu.
"Whitehouse kļuva par vietu, kur radās ne tikai ēdieni, bet arī stāsti. Kur katrai detaļai bija nozīme un kur katrs viesis bija svarīgs," emocionālā paziņojumā pauž restorāna komanda, sakot paldies ikvienam viesim un sadarbības partnerim par uzticību gadu garumā.
Saistībā ar gaidāmo rekonstrukciju restorāna vadība nākusi klajā ar svarīgu aicinājumu visiem, kuru īpašumā ir "Whitehouse" dāvanu kartes. Tās ir derīgas un izmantojamas tikai līdz 7. martam (ieskaitot). Pēc šī datuma restorāns ikdienas režīmā būs slēgts.
Lai gan restorāns tiek slēgts rekonstrukcijai, "Whitehouse" komanda norāda, ka telpas joprojām būs pieejamas dažādiem pasākumiem un banketiem ierastajā kārtībā.
Jāatzīmē, ka "Whitehouse" ir izpelnījies arī starptautisku atzinību – tas ir iekļauts prestižajā "Michelin" ceļvedī. Jau vēstīts, ka janvārī Rīgā darbu pārtraukuši vairāki starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" iekļauti restorāni. Pirmdien kļuva zināms, ka ceļvedī iekļautais restorāns "Ferma" un Restorānu servisa skola pārtraukuši darbību līdzšinējā adresē Valkas ielā, Rīgas centrā.
Restorāna saimnieks Māris Astičs norādīja, ka lēmums pārtraukt darbību telpās iepretim Viesturdārzam pieņemts pēc tam, kad pēkšņi mainījās telpu nomas nosacījumi un nebija iespējams vienoties par jaunu sadarbību šajās telpās.
Tāpat, ņemot vērā sezonālo situāciju restorānu nozarē gada sākumā, turpmāka darbība konkrētajās telpās vairs nebija iespējama un ekonomiski pamatota. Tādējādi tika pieņemts lēmums telpas atbrīvot, sacīja restorāna saimnieks.
Astičs norādīja, ka telpas uzņēmums atstāja šogad februārī. Patlaban skola turpina darbu - topošie pavāri un konditori atrodas praksē, kā arī teorētiskās mācības notiek attālināti. Viņš skaidroja, ka pašlaik skolai ir sadarbības partneri, ar kuriem varēs vienoties par meistarklašu vadīšanu, kā arī viņš pauda cerību, ka mācību gadu Restorānu servisa skola varēs noslēgt jaunās telpās.
Savukārt restorānam "Ferma" tiek meklēti risinājumi, lai restorāns varētu turpināt savu darbību citā lokācijā.
Jautāts, vai restorāns varētu slēgties uz visiem laikiem, viņš sacīja, ka "negribētos tā domāt, šis ir labs gads, un es ticu, ka tuvākajā laikā restorānam atradīsim jaunas telpas. Varbūt tas būs citādāks formāts, bet neesmu padevies," sacīja Astičs.