Siguldas novadā ieviesīs jauno konteineru apzīmējumu sistēmu
Siguldas SIA “JUMIS” pakāpeniski ievieš vienotu atkritumu konteineru marķējumu ar piktogrammām, lai atvieglotu šķirošanu visā Latvijā atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem. Pāreja ilgs līdz 2027. gada 31. martam un aptvers vairāk nekā 7300 konteineru, uzlabojot iedzīvotāju spēju šķirot precīzāk un palielinot pārstrādei nonākošo materiālu apjomu.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, marķējuma zīmēs katram atkritumu veidam ir speciāls simbols jeb piktogramma, definēta simbola krāsa, kā arī teksts, kas skaidri norāda, kāds atkritumu veids konkrētajā konteinerā ievietojams.
Jaunos marķējumus uz atkritumu tvertnēm ieviesīs pakāpeniski. Sākumā tos izvietos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos un publiskajos šķirošanas punktos uz konteineriem. Pārejas laikā vienlaikus varēs redzēt gan vecos, gan jaunos marķējumus.
“Vienotas marķējuma zīmes palīdz iedzīvotājiem jebkurā Latvijas vietā šķirot pārliecinošāk. Šīs 23 zīmes nav tikai dizaina risinājums – tās ir praktisks instruments, kas palīdzēs mazināt kļūdas šķirošanā un nodrošināt, ka vairāk vērtīgu materiālu nonāk pārstrādē un atkārtotā izmantošanā. Siguldas novada iedzīvotājiem tas ir ieguvums arī ikdienā – šķirošana būs vienkāršāka gan pie mājas konteineriem, gan publiskajos šķirošanas punktos, īpaši tiem, kuri ikdienā strādā, mācās vai dzīvo dažādās novada vietās,” skaidro Kristīne Uškenika, “JUMIS” valdes locekle.
Jaunā marķējuma ieviešana balstās uz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 788, kas nosaka prasības konteineru apzīmēšanai atkritumu savākšanas vietās. Mērķis – nodrošināt vienotu marķējumu visās pašvaldībās un apsaimniekotāju teritorijās: izmantot konkrētam atkritumu veidam atbilstošas zīmes un skaidru norādi par konteinerā ievietojamo atkritumu veidu, kā arī apsaimniekotāja informāciju.apkalpotajās teritorijās.
Vienlaikus marķējumi tiks ieviesti arī publiski pieejamajās vietās – kopumā uzņēmuma apkalpotajās teritorijās ir ap 259 publiskie šķirošanas konteineri un divi šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kuros iedzīvotāji ikdienā nodod dažādu veidu šķirotos atkritumus.
Par izmaiņām konkrētajā apkalpošanas teritorijā uzņēmums klientus informēs individuāli atbilstoši uzņēmuma ieviešanas plānam.