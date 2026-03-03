Attiecību sākums nosaka daudz - pēc tā var prognozēt, cik ilgi būsiet kopā
Kā jau attiecību sākumā saprast, cik ilgi jums lemts būt kopā? Šķiet, ka Vācijas psihologiem ir izdevies atrast pazīmes, pēc kurām to noteikt.
Jau simtiem gadu rakstnieki, psihologi, seksologi, vīrieši un sievietes mēģina atrast “mīlestības formulu” un noskaidrot, iespējams, pašu svarīgāko – cik ilgi tā turpināsies. Vai tā pagaisīs ātri? Vai arī būs dzīva visa mūža garumā? Un vai vispār ko tādu ir iespējams prognozēt, ņemot vērā, cik sarežģīti mēdz attīstīties cilvēku attiecības un cik dažādi raksturi sastopami “dabā”?
Divi modeļi
Fridriha Šillera universitātes pētnieki sadarbībā ar kolēģiem no Kanādas Alberta universitātes septiņus gadus veica pētījumu un izdalīja divus attiecību modeļus. Šo gadu laikā pētnieki regulāri intervēja aptuveni divus tūkstošus pāru, ar kuriem apsprieda, cik ļoti viņi ir apmierināti ar savām attiecībām, cik bieži un kādu iemeslu dēļ strīdas un vai attiecībās alkst pēc lielākas brīvības.
Pētījuma laikā 16% pāru izšķīrās un atklājās, ka viņi jau no paša sākuma bija mazāk apmierināti ar attiecībām nekā citi mīlnieki, kā arī biežāk pieminēja konfliktus. “Ar laiku šo konfliktu kļuva vairāk,” stāsta viena no pētījuma autorēm Kristīna Finna. Viņa pauž, ka no psiholoģijas viedokļa attiecību attīstību var skatīt no divu “globālu” modeļu skatupunkta.
Pirmais modelis
Abi mīlnieki attiecību sākumā piedzīvo kaislīgas iemīlēšanās fāzi, kas atgādina medusmēnesi, bet, protams, var būt ilgāka par mēnesi. Šajā laikā abi ir viens ar otru ļoti apmierināti. Problēmas, kas rada plaisu, gandrīz vienmēr parādās vēlāk. Ja pārim izdosies pagarināt harmonisko “medusmēneša” posmu un neieslīgt konfliktos, tad mīlestība paliks. Lai arī ne mūžīgi, bet uz ilgāku laiku.
Otrais modelis
Savukārt otrajā modelī mīlnieki atrodas dažādos laimes līmeņos. Šī nevienlīdzība ievērojami palielina šķiršanās risku, jo ar laiku partneri kļūst arvien vairāk neapmierināti viens ar otru un šīm attiecībām.
Kad šķirties?
Eksperts pāru terapijas jomā Ēriks Hegmans norāda, ka situācijas, kad mīlnieku starpā ir atšķirīga pievilkšanās pakāpe, nav nemaz retums. Šādās attiecībās jau no paša sākuma viens mīl stiprāk nekā otrs. Kā likums, jau pirmo sešu mēnešu šādi pāri nolemj šķirties, saka Hegmans.
Un psihologi apliecina, ka šis lēmums ir ne tikai saprotams, bet arī pareizs, jo viņu pētījums apliecina – arī nākotnē nekļūs labāk.
Tomēr Kristīna Finna uzsver, ka pat tad, ja ne viss ir ideāli, ja ir problēmas un konflikti, šīs attiecības aizvien nav bijušas veltas un to nekādā gadījumā nevajadzētu uzskatīt par zemē nomestu laiku. Šis laiks nav zaudēts arī tāpēc, ka nenotikušas mīlestības piemērs var ļaut saprast, kā pareizāk rīkoties, sastopoties ar jaunu partneri. Pieredze māca, un eksperti uzskata, ka viņu pētījuma dalībnieki, kuri šobrīd piedzīvo veiksmīgu un ilgstošu mīlestību, patiesībā pirms tam jau bija izgājuši cauri nelāgai pieredzei.