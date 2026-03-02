Persijas līča pilsētās dzirdami sprādzieni.
Pasaulē
Šodien 08:23
Irāna trešo dienu turpina triecienus Persijas līcī; dzirdami sprādzieni Abū Dabī, Dubaijā un Dohā
Irāna, atbildot uz ASV un Izraēlas gaisa uzlidojumiem, jau trešo dienu veic triecienus reģiona valstīm, kurās atrodas ASV bāzes, un pirmdien Persijas līča pilsētās atskanējuši skaļi sprādzieni.
AFP reportieri un aculiecinieki ziņo, ka dzirdējuši vairākus skaļus sprādzienus Abū Dabī, Dubaijā, Dohā, Manāmā un Kuveitā.
Irānas veiktā nepārtrauktā un bezprecedenta bombardēšana Persijas līcī ir satricinājusi reģionu, kas ilgu laiku tika uzskatīts par miera un drošības oāzi nemierīgajos Tuvajos Austrumos.
Bahreinas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka Irānas triecienos gājis bojā viens cilvēks, kas ir pirmais nāves gadījums šajā valstī kopš Teherānas kampaņas sākuma, un kopš sestdienas kopējais bojāgājušo skaits Persijas līcī sasniedzis piecus.
Aģentūra AFP ziņo, ka no ASV vēstniecības Kuveitā ceļas dūmi.
Kopš sestdienas visā Persijas līcī ir cietusi civilā infrastruktūra - no lidostām un jūras ostām līdz dzīvojamām ēkām un viesnīcām.