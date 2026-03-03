Medvedevs ar kara draudiem vēršas pret Rietumiem un negaidīti atzīstas par Ukrainu
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais agresorvalsts prezidents Dmitrijs Medvedevs sniedza virkni skarbu paziņojumu par notikumiem Tuvajos Austrumos un citviet, apsūdzot ASV mēģinājumos saglabāt globālo dominanci un brīdinot par jauna pasaules kara riskiem.
"Dialog.UA" ziņo, ka Medvedevs šādus paziņojumus sniedzis intervijā Krievijas medijiem. Viņš paziņoja, ka pasaule oficiāli vēl neatrodas Trešā pasaules kara stāvoklī, taču situācija balansē uz robežas, un jebkura drastiska rīcība to varētu izraisīt.
Komentējot Vašingtonas rīcību pret Irānu, Medvedevs aizvainojoši paziņoja, ka Donalda Trampa režīma maiņas politika varētu novest pie nekontrolētas eskalācijas. Viņš arī uzsvēra, ka Irānas līdera slepkavība tikai palielina spriedzi un, viņaprāt, piespiedīs Teherānu paātrināt kodolieroču izstrādi.
Runājot par karu pret Ukrainu, Kremļa pārstāvis būtībā apstiprināja, ka Maskava nav ieinteresēta sarunās. Viņš norādīja, ka galvenais mērķis joprojām ir tā sauktās "speciālās militārās operācijas" (SVO) iznākums, ko, viņaprāt, var panākt bez jebkādām vienošanām.
"Sarunas nav vissvarīgākā lieta. Svarīgi ir uzvara SVO ar visu mērķu sasniegšanu. Un šādu uzvaru var sasniegt bez jebkādām sarunām," atzina bijušais Krievijas prezidents.
Medvedevs arī pieminēja tieša konflikta ar Rietumiem iespējamību, uzsverot, ka vienīgais atturēšanas līdzeklis joprojām ir bailes no kodolkara. Pēc viņa teiktā, šāda scenārija gadījumā sekas pārspētu Hirosimas un Nagasaki traģēdijas.
"Ir tikai viena garantija: Amerikas Savienotās Valstis baidās no Krievijas un zina kodolkonflikta cenu. Ja tas izceltos, Hirosima un Nagasaki būtu kā bērnu spēle smilšu kastē," sacīja Medvedevs.